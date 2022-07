Microsoft lance Windows 11 Insider Preview Build 22621.436 et 22622.436

Tout comme les dernières mises à jour du canal bêta de la première semaine, Microsoft publie le nouveau Microsoft 11 Insider Preview dans deux versions différentes du canal bêta. Les deux nouvelles versions sont Windows 11 Insider Preview Construire 22621.436 et Construire 22622.436. Le canal bêta est différent du canal Dev Beta. Et si vous avez opté pour Dev Beta Channel, vous pouvez consulter la mise à jour de la semaine dernière avec la version 25158. Découvrons-en plus sur Windows 11 Insider Build 22621.436 et Build 22622.436.

Les versions 22621.436 et 22622.436 sont toutes deux différentes en termes de nouvelles fonctionnalités. La Build 22622.436 est livrée avec de nouvelles fonctionnalités tandis que l’autre Build 22621.436 a de nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut. Les utilisateurs qui obtiendront la version avec les fonctionnalités désactivées peuvent vérifier manuellement la mise à jour dans les paramètres pour installer la version 22622.436 s’ils le souhaitent.

Parlons maintenant des nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version de Windows 11 Insider Preview. Microsoft a fait quelques améliorations dans la section de partage de fichiers. Microsoft a amélioré le Partage à proximité dans cette version et les utilisateurs pourront découvrir et partager sur plus d’appareils, y compris des ordinateurs de bureau. Ceci s’applique aux applications qui utilisent une fenêtre de partage Windows intégrée.

Dans la dernière version, les utilisateurs peuvent également partager des fichiers locaux sur OneDrive sans aucun changement de contexte ni ouverture de l’application OneDrive. Lors du partage à partir de la fenêtre de partage Windows intégrée, les utilisateurs peuvent choisir de télécharger directement sur OneDrive et d’accorder le niveau d’accès au fichier.

D’autres changements incluent Terminal Windows est maintenant le terminal par défaut dans Windows 11. Ainsi, toute application de commande dans Windows 11 s’ouvrira automatiquement via Windows Terminal. Cela peut être changé de Paramètres > Confidentialité et sécurité > Pour les développeurs. Dans la nouvelle version, les utilisateurs peuvent également signaler gifs animés qui sont inappropriés.

Il existe de nombreux autres correctifs et même certains problèmes connus dans les nouvelles versions que vous pouvez vérifier à partir de ici.

Si vous avez rejoint Insider Preview via le canal bêta et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la nouvelle mise à jour. Vous pouvez recevoir l’une des deux versions, et si vous obtenez la version 22621.436, vous aurez la possibilité de passer à la version 22622.436. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

