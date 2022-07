Xiaomi prend le train en marche du métaverse et du blockhain

Xiaomi prépare son entrée dans le métaverse avec des personnages virtuels ou des animaux de compagnie qui seront « génétiquement » uniques, développés avec la technologie blockchain et que nous pourrons soigner, habiller et entraîner dans le plus pur style Pokémon.

19/07/2022 23:01

Alors que Xiaomi s’apprête à nous présenter son grand projet pour cette décennie, qui n’est autre que sa première voiture électrique, il semble que le géant de Haidian souhaite continuer à diversifier ses façons de faire, cherchant désormais à entrer dans la blockchain et le métaverse qui beaucoup d’arrêts sonnent encore comme du chinois mandarin.

Ce ne sera pas le premier fabricant à l’essayer, car nous avons déjà vu comment HTC a préparé des smartphones axés sur le métaverse, et en fait nous ne savons pas comment Xiaomi envisage d’entrer sur ces nouveaux marchés, mais de Xiaomiui nous anticipons déjà de nouveaux liés brevets.

Apparemment, il n’y a encore rien sur le matériel ou les dispositifs de sortie spécialement conçus pour le métaverse ou la blockchain, mais Xiaomi se concentrera sur ces mondes virtuels pour commencer par une série de développements logiciels liés aux personnages virtuels, aux animaux de compagnie ou aux avatars qui sont travaille déjà dans l’entreprise de Lei Jun.

Les nouveaux personnages ou animaux de compagnie virtuels de Xiaomi seront basés sur la technologie « blockchain », ils seront très simples à créer et auront des séquences « génétiques » uniques pour être absolument différents les uns des autres.

La vérité est que Xiaomi a déjà fait ses premiers pas dans le passé avec les Crypto Rabbits, qui ont été retirés le 1er mars 2022 et dont la fonctionnalité est restée une sorte d’animaux de compagnie virtuels avec une structure cryptée et unique, que personne ne pouvait copier, reproduire ou modifier une fois notre lapin créé.

Dans ce cas, nous parlons de personnages virtuels plus complexes, avec lesquels nous pouvons jouer de la même manière que Pokémon, devoir prendre soin d’eux et les entraîner, pouvoir les nourrir à notre discrétion, les habiller ou les équiper avec les accessoires et les capacités les plus variés.

Selon les détails qui ont transpiré en Chine, il semble que la méthode de création de personnage sera très simple, puisqu’il suffira de fournir certains paramètres de l’image et d’autres aspects pour créer ce personnage virtuel avec sa séquence « génétique » unique.

Nous n’en savons pas beaucoup plus que cela, mais tous ces personnages virtuels ou animaux de compagnie seront différents les uns des autres comme s’ils étaient des êtres vivants, alimentés depuis leur base par la technologie blockchain et servant sûrement de divertissement pour les utilisateurs mobiles Xiaomi, avec le potentiel même à fournir d’une partie « vivante » à l’assistant mobile intelligent.

Évidemment, pour l’instant, ce ne sont que des spéculations et il faudra des mois ou des années avant de voir quelque chose comme ça, mais Xiaomi fait également de petits pas pour entrer dans le métaverse… Intéressant !

