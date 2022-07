Ces 5 produits Xiaomi sont un achat recommandé pour les fans de la marque

Vous cherchez un cadeau Xiaomi original à un bon prix ? Vous êtes au bon endroit.

19/07/2022 19:30

Avec Apple, Xiaomi est l’une des rares marques technologiques qui compte plus de vrais fans que d’utilisateurs. Une communauté de followers qui ne cesse de grandir, toujours avides de nouveautés. Pour cette raison, nous avons voulu sélectionner une demi-douzaine de produits de la firme orange incontournables aujourd’hui.

Il existe 5 appareils Xiaomi parfaits à offrir en cadeau ou pour s’offrir l’été puisque, entre autres, ils bénéficient tous d’une réduction offerte par AliExpress ainsi que de la livraison gratuite. Nous avons sélectionné l’un des mobiles les moins chers de la marque avec le Mi Band 7 récemment introduit, une imprimante « magique » et quelques petits appareils. Regardez bien la liste et ses prix car vous trouverez sûrement quelque chose qui vous intéresse. Allons au bordel !

5 offres Xiaomi parfaites pour se faire plaisir ou offrir en cadeau

Friteuse Xiaomi Mi Air. La friteuse à air chaud Xiaomi est peut-être l’un des gadgets les plus en vogue de la firme. Au cas où vous en auriez après un certain temps, vous serez ravis d’apprendre qu’il est actuellement presque 25% moins cher sur AliExpress : pour 76,99 euros vous aurez un « pot culinaire » avec bien plus de potentiel que vous ne l’imaginez. Il est entièrement programmable, il peut préparer des yaourts, des fruits secs, fonctionner comme un four électrique, il a un écran tactile, il passe au lave-vaisselle… Il prépare des recettes intelligentes à un prix dérisoire.

Friteuse Xiaomi Mi Air

Ventilateur debout intelligent Xiaomi Mi. También, una muy buena compra para este verano puede ser el Mi Smart Standing Fan, uno de los ventiladores más avanzados de la firma china, el cual presume de un descuento de lo más interesante, con el que podrás ahorrarte 40 euros respecto a su precio officiel. Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’un appareil 100% programmable et configurable avec l’application Mi Home, en plus d’être compatible avec les assistants vocaux et d’avoir une batterie intégrée, ce qui lui permet de fonctionner plusieurs jours sans s’approcher d’une prise. .

Ventilateur debout intelligent Xiaomi MI

Xiaomi Mi Band 7. Le Mi Band le plus avancé de l’histoire baisse de 15 euros sur AliExpress grâce à l’une de ses premières grosses remises. Avec seulement un mois sur le marché, vous pouvez vous débarrasser de payer les 59,99 euros officiels qu’il en coûte si vous misez sur cette offre : elle sera à vous pour seulement 44,45. Rappelons que ce Mi Band 7 fournit une mesure encore plus précise de votre activité sportive et de votre santé, sans oublier que son écran est désormais plus grand et plus lumineux que jamais.

Xiaomi MiBand 7

Imprimante photo portable Xiaomi Mi. Dans le cas où vous cherchez un cadeau original, cette imprimante portable Xiaomi est une réussite. Avec lui, vous pouvez imprimer, en quelques secondes, n’importe quelle photo sur votre téléphone portable, le tout sans avoir à recharger d’encre et sans câbles. De plus, vous pouvez associer des audios ou même des vidéos aux photos que vous imprimez, de cette façon lorsque vous les « scannerez » avec votre mobile, elles prendront vie. Simplement merveilleux.

Imprimante photo portable Xiaomi Mi

Xiaomi Redmi Note 11. Nous terminons notre sélection avec le Redmi Note 11, peut-être l’achat idéal pour ceux qui veulent un bon mobile, agréable et pas cher. Un appareil tout-terrain que l’on peut acheter sans craindre de se tromper, surtout si l’on recherche un mobile de qualité pas cher. Il comprend MIUI 13 basé sur Android 11, écran AMOLED, FullHD+ et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 4 Go de RAM, processeur Snapdragon, batterie de 5 000 mAh, appareil photo principal de 50 mégapixels… Tout ce dont les utilisateurs ordinaires ont besoin à un prix réduit : juste 172,92 euros.

Xiaomi Redmi Note 11

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.