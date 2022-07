Xiaomi lance sa nouvelle gamme de téléviseurs intelligents

La nouvelle série Xiaomi TV ES Pro 2022 est composée de trois téléviseurs intelligents avec une résolution 4K de 55, 65 et 75 pouces respectivement.

19/07/2022 14:01

Xiaomi est, depuis quelques temps, bien plus qu’un simple fabricant de smartphones, puisqu’il dispose d’un large catalogue de produits technologiques au sein duquel on peut trouver des tablettes, des smartwatches, des écouteurs, des ordinateurs portables ou encore des téléviseurs intelligents.

En ce sens, après avoir récemment présenté sa nouvelle gamme de téléviseurs intelligents bon marché en France, le Xiaomi TV A2, maintenant, comme le confirme GSMArena, le géant chinois vient de lancer sa nouvelle gamme de téléviseurs dans son pays natal téléphones intelligents haut de gamme, le Xiaomi TV ES Pro 2022.

Xiaomi TV ES Pro 2022 : toutes les informations

Xiaomi vient de présenter la nouvelle série Xiaomi TV ES Pro 22, composée de trois téléviseurs intelligents avec une résolution 4K et des tailles d’écran de 55, 65 et 75 pouces respectivement.

Ces trois appareils ont un panneau avec technologie MEMC à 120 hertz, avec rétroéclairage multizone, avec une luminosité maximale de 700 nits et compatible avec HDR et Dolby Vision.

Ces trois nouveaux téléviseurs Xiaomi sont également équipés d’un processeur quadricœur Cortex A73, qui est accompagné de 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne et de deux haut-parleurs stéréo de 25 W avec Dolby Atmos.

Les Xiaomi TV ES Pro 2022 ne manquent pas non plus de connectivité puisqu’elles disposent de deux ports HDMI 2.0, d’un port HDMI 2.1, de deux ports USB 2.0, d’un port Ethernet, d’une connexion S/PDFG et d’une prise casque.

Xiaomi TV ES Pro 2022 : disponibilité et tarifs

Les Xiaomi TV ES Pro 2022 sont déjà disponibles à l’achat en Chine et nous ne savons toujours pas s’ils seront commercialisés en dehors du pays asiatique.

Les prix du marché des trois modèles de la série Xiaomi TV ES Pro 2022 sont les suivants :