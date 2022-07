Cette montre ultra résistante atteint des creux historiques : écran AMOLED et jusqu’à 60 jours d’autonomie

Grande remise pour l’Amazfit T-Rex, qui atteint son plus bas historique sur Amazon. Attention, car il y a une date limite pour cette offre.

19/07/2022 12:31

L’Amazfit T-Rex est une montre intelligente au design ultra-résistant qui peut également se vanter d’un bon écran AMOLED, de nombreuses fonctions sportives et de santé et d’une autonomie allant jusqu’à 60 jours. En général, c’est un très bon achat, surtout maintenant que son prix a chuté à 85,80 euros sur Amazon dans la version « CamoGreen ». Pour cela, il vous suffit d’activer la case « Appliquer un coupon de 30€ ».

Il y a plusieurs détails à prendre en compte, comme, par exemple, que ce prix est l’un des plus bas que l’Amazfit T-Rex ait eu depuis sa mise en vente. Vous pouvez obtenir une smartwatch qui résistera à toutes vos aventures en plein air pour seulement 85,80 euros, mais en gardant toujours à l’esprit que la remise Amazon ne sera disponible que pendant quelques jours. Ne laissez pas le temps passer, car vous constaterez peut-être que la montre est revenue à son prix d’origine lorsque vous voudrez l’acheter.

Autre point en faveur, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous recevrez l’Amazfit T-Rex chez vous le lendemain de l’achat. Le modèle « CamoGreen » est le moins cher, mais les autres disponibles baissent également de prix. Voici un aperçu des raisons pour lesquelles ce monstre en forme de smartwatch vaut la peine d’être acheté.

Amazfit T-Rex

Achetez l’Amazfit T-Rex au meilleur prix

L’Amazfit T-Rex est une montre intelligente axée sur le sport et l’extérieur. Pour cela, il a une conception ultra-résistante qui respecte 12 certifications militaires, comme la résistance à des températures allant jusqu’à 70 degrés. Son corps robuste est également résistant, spécialement fabriqué pour résister à toutes vos aventures. De plus, il possède une sangle confortable et respirante.

Un autre point en faveur est la qualité de son écran AMOLED de 1,36 pouces avec une résolution de 360 ​​x 360 pixels, qui offre des images avec une bonne netteté, des couleurs et une luminosité lorsqu’elles sont vues à la lumière du soleil. Cet écran est protégé par du verre Corning Gorilla 3 et, étant tactile, nous permet d’interagir avec l’horloge, ce pour quoi les deux boutons du côté droit sont également utilisés.

Cliquez sur « Appliquer une réduction de 30 € » et passez à l’achat pour prendre cet Amazfit T-Rex pour seulement 85,80 euros.

Pour tirer le meilleur parti de ses fonctions, il est préférable de connecter cet Amazfit T-Rex avec votre téléphone portable. Ainsi, vous pouvez consulter les informations météorologiques, recevoir des notifications d’applications et contrôler la lecture de musique, entre autres options. Pour se connecter au mobile, il utilise la connectivité Bluetooth 5.0.

En utilisant l’application Watch sur votre mobile, vous pouvez voir en détail les données collectées par tous ses capteurs. Si vous l’utilisez pour le sport, vous pouvez utiliser 14 modes sportifs différents, avec GPS et résistance à l’eau inclus pour la natation. D’autre part, l’Amazfit T-Rex est chargé de mesurer votre fréquence cardiaque en permanence, ce qui est particulièrement important lorsque vous faites du sport.

Amazfit T-Rex

Vous pouvez utiliser cette smartwatch pendant des heures et des heures sans avoir à passer par le chargeur. Ceci est possible grâce à une batterie de 390 mAh qui peut durer jusqu’à 20 jours si nous gardons toutes ses fonctions activées. En cas de s’en passer et d’opter pour le mode de base, l’autonomie peut atteindre jusqu’à 60 jours. Une autre option consiste à garder le GPS toujours activé pendant vos excursions, auquel cas vous profiterez de 20 heures d’autonomie.

En bref, l’Amazfit T-Rex a tout ce dont vous avez besoin dans une montre intelligente. A ces caractéristiques s’ajoute désormais une remise spéciale d’Amazon qui fait chuter son prix à 85,80 euros. Ne manquez pas l’occasion et obtenez cette superbe montre connectée.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.