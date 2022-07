Google Wallet est désormais accessible à tous : Google Pay fait déjà partie de l’histoire

Google Pay continuera d’être la plateforme de paiement mobile du géant américain et sera intégré à Google Wallet.

Il y a quelques mois, dans le cadre de Google I/O 2022, la société Mountain View a annoncé la nouvelle version de son portefeuille numérique, Google Wallet, qui est arrivé pour la première fois aux États-Unis.

Eh bien, nous pouvons maintenant confirmer, grâce au média spécialisé 9to5Google, que Google Wallet est désormais accessible à tous, remplaçant ainsi Google Pay, qui, à son tour, a remplacé Android Pay.

Google Pay s’intègre à Google Wallet

Google Wallet a commencé à toucher des utilisateurs dans plus de 40 pays, dont l’France, le Portugal, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la Grèce, la Belgique, le Danemark, la République tchèque, l’Irlande, la Suisse, l’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili et la Nouvelle-Zélande. , Taïwan ou les Emirats Arabes Unis.

Google Wallet arrive en tant que mise à jour de Google Pay, dont le numéro de version est 2.150.460235810, et donc, une fois mis à jour, lorsque nous l’ouvrirons, il indiquera qu’il s’appelle désormais Google Wallet.

Google Wallet dispose d’une interface totalement renouvelée, compatible avec les thèmes dynamiques de Material You, et beaucoup plus facile à utiliser dans laquelle les cartes de paiement sont plus grandes et apparaissent dans un carrousel en haut.

Juste en dessous de celles-ci apparaissent les cartes de fidélité et les cartes cadeaux, également plus grandes, et qui s’affichent désormais sur une seule ligne et non plus sur deux comme c’était le cas dans Google Pay. En ce sens, nous devons souligner que Google Wallet est prêt à héberger également les cartes d’embarquement, les passeports de vaccination, les clés de voiture ou d’hôtel, les passeports ou les permis de conduire.

Dans le coin inférieur droit de Google Wallet, nous trouvons le bouton Ajouter au portefeuille grâce auquel nous pouvons ajouter rapidement et facilement des cartes de paiement, des cartes de transport, des cartes de fidélité et des cartes-cadeaux à notre portefeuille numérique.

De plus, Google Wallet a éliminé le menu latéral avec l’icône des trois bandes horizontales et maintenant pour accéder aux paramètres de l’application, nous devrons cliquer sur notre photo de profil, comme cela se produit dans de nombreuses autres applications de la société américaine.

Avec l’arrivée de Google Wallet, son prédécesseur, Google Pay, ne disparaîtra pas complètement, car il continuera d’être la plate-forme de paiement mobile de l’entreprise américaine, mais il sera intégré au nouveau portefeuille numérique de Google, tout comme cela se produit sur les iPhones avec Apple. Pay et Apple Wallet ou sur Samsung Galaxy avec Samsung Pay et Samsung Wallet.

Google Wallet arrive progressivement sur le Google Play Store en tant que mise à jour de Google Pay, mais s’il n’est pas encore disponible et que vous souhaitez l’essayer dès que possible, vous pouvez également le télécharger au format APK à partir de ce lien.