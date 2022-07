Même le premier jour, ce Samsung Galaxy n’était pas aussi bon marché qu’aujourd’hui

C’est l’un des mobiles milieu de gamme les plus recherchés aujourd’hui, en raison de sa puissance, de son autonomie et de son écran.

19/07/2022 10:30

Ce Samsung Galaxy M52 5G a atterri sur le marché en septembre 2021, et aujourd’hui c’est l’un des achats les plus recommandés pour environ 200-250 euros, et que nous avons le Redmi Note 11S 5G et le realme 9 Pro autour de ces prix. Pire, c’est qu’aujourd’hui il a atteint son prix le plus bas, touchant 229 euros sur Amazon.

Samsung a réussi à conquérir une grande partie du public avec des budgets serrés ces deux dernières années, avec de gros terminaux comme celui-ci et d’autres. Ce Galaxy M52 5G apporte aux poches étroites un mobile de milieu de gamme avec une grande puissance, une très bonne connectivité et un écran que d’autres aimeraient. Attention, car l’offre n’est valable que pour le modèle bleu.

Samsung Galaxy M52 5G

Achetez le milieu de gamme le plus vendu de Samsung pour 229 euros

Bien qu’ayant déjà parmi nous le Galaxy M53 5G, la version renouvelée de ce best-seller de Samsung, le Galaxy M52 5G reste une option à retenir puisqu’il coûte 120 euros de moins aujourd’hui que son nouveau frère dans la famille Galaxy. ne change pas trop non plus. Samsung a copié la formule du succès. Le Galaxy M52 5G est un terminal en plastique, avec une épaisseur de seulement 7,4 mm et un poids de 173 grammes. Pour la taille de son écran, le poids et l’épaisseur sont très bien atteints.

La puissance de ce smartphone vient du grand Qualcomm Snapdragon 778G qui aide les performances à ne pas chuter à tout moment. On pourrait dire que ce CPU se situe dans le milieu de gamme d’Android pour le moment. Il est accompagné de la puce graphique Adreno 642L, de 6 Go de RAM LPDDR4X et de 128 Go de stockage interne extensible avec des cartes micro SD. C’est un matériel qui, ensemble, a obtenu près de 550 000 points au test Antutu, une réussite pour un milieu de gamme.

C’est le milieu de gamme Samsung qui a les meilleures performances et qui a généré les meilleurs résultats économiques pour les Coréens.

Nous avons l’un des écrans les plus surprenants de ce smartphone qui, pour seulement 229 euros, peut monter un panneau Full HD+ Super Amoled de 6,7″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 800 nits de luminosité maximale. Qui a dit que cela ne vaut pas la peine d’acheter un mobile avec un écran Amoled, vous ne l’avez pas essayé au quotidien. Nous avons le lecteur d’empreintes digitales sur le côté du corps de l’appareil, comme dernièrement tout le milieu de gamme le fait.

À l’arrière, nous avons un triple appareil photo principal Samsung de 64 MP, avec grand angle + macro et mode portrait de haute qualité. Nous pourrons enregistrer des vidéos stables en 4K à 60 ips et au ralenti à 240 ips en 1080p. Intégré à l’écran, nous avons un objectif Sony de 32 MP, très efficace et défini pour les appels vidéo, les photos de selfie et les vlogs.

Samsung Galaxy M52 5G

Ce Galaxy monte une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide à 15 W. Nous aurions préféré une charge plus rapide, mais nous avons à la place une autonomie qui peut nous donner jusqu’à 3 jours avec une utilisation économique et 2 avec une utilisation normale. Ce mobile dispose d’une connectivité 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.0, GPS et Dual SIM. Pour 229 euros, c’est une véritable explosion et un achat fortement recommandé.

