Autonomie pendant un moment : ce sont les 4 téléphones OnePlus avec le plus de batterie

Lors du choix de votre nouveau mobile, la batterie est l’une des sections auxquelles vous devez accorder le plus d’importance, surtout si vous n’aimez pas dépendre toutes les quelques heures du chargeur. Si vous aimez les mobiles de la marque OnePlus, vous n’avez pas besoin de chercher quels mobiles OnePlus ont plus de batterie, car nous les recommandons dans ce guide mis à jour avec les modèles 2022.

Il est vrai que le constructeur chinois ne s’est pas caractérisé par le montage des plus grosses batteries du marché, mais c’est quelque chose sur lequel il a travaillé et qu’il a réussi à améliorer dans ses dernières versions. En plus de la capacité, lors de la sélection de mobiles OnePlus avec plus de batterie, nous allons également examiner la charge rapide, la charge sans fil et la charge sans fil inversée, car ce sont également des facteurs très pertinents dans l’expérience.

Mobiles OnePlus avec plus de batterie

Comme on dit, OnePlus a fait plus d’efforts pour intégrer des batteries plus grandes dans ses terminaux, même si ce n’est qu’en cette année 2022 que nous avons vu qu’un de ses nouveaux mobiles était équipé pour la première fois d’une batterie de 5 000 mAh. On est loin, par exemple, des téléphones Xiaomi avec plus de batterie, qui dépassent même les 5 000 mAh.

Pour sélectionner les téléphones OnePlus avec le plus de batterie, nous avons donné la priorité aux modèles lancés en 2022, donc votre achat sera à jour. De plus, nous pouvons également vous dire que vous trouverez des options avec différents budgets, vous pourrez donc choisir si vous souhaitez dépenser près de 1 000 euros ou préférez rester uniquement à 300 euros.

OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro a le titre d’être le premier mobile OnePlus à disposer d’une batterie de 5 000 mAh. C’est un fait surprenant, car cette capacité est très courante sur le marché. D’après notre analyse du OnePlus 10 Pro, nous pouvons vous dire que sa batterie atteint facilement un jour et demi d’autonomie, surtout quand on en demande peu.

Ce mobile est également un excellent achat car il est compatible avec une charge rapide jusqu’à 85W, ce qui permet à une charge complète de ne durer qu’une demi-heure. De plus, avec seulement 15 minutes à côté du chargeur vous rechargerez la moitié de son énergie, très utile lorsque vous le retrouvez sans batterie peu avant de partir de chez vous. Il est également important de mentionner qu’il prend en charge la charge sans fil de 50 W avec un chargeur compatible, tel que OnePlus.

Le OnePlus 10 Pro est le premier OnePlus à disposer d’une batterie de 5 000 mAh.

Au-delà d’être très bon en termes de batterie et de charge rapide, le OnePlus 10 Pro se distingue également par l’excellente qualité de son écran AMOLED de 6,7 pouces, sa résolution Quad HD+ et son taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, vous avez donc beaucoup de puissance pour gérer n’importe quelle tâche. De plus, il dispose de trois caméras arrière dirigées par un objectif Hasselblad de 48 MP.

Le OnePlus 10 Pro est en vente dans deux configurations de mémoire différentes : une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 909 euros, et une autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire pour 999 euros. Vous pouvez l’acheter sur Amazon.

OnePlus 10 Pro

OnePlus Nord 2T 5G

Parmi les téléphones OnePlus avec la plus grande batterie se trouve le OnePlus Nord 2T 5G, un smartphone de milieu de gamme qui est un bon achat pour plusieurs raisons. Le premier d’entre eux est sa batterie de 4 500 mAh, qui assure une journée et demie d’autonomie lorsque nous l’utilisons légèrement. Bien que nous en demandions plus, le jour de l’autonomie est assuré.

En via le chargeur, il supporte une charge rapide de 80W. En pratique, cela se traduit par un temps de charge qui dépasse légèrement la demi-heure. De plus, le chargeur 80W est inclus dans la boîte, vous n’avez pas à l’acheter séparément. Cependant, il manque la charge sans fil et la charge sans fil inversée.

Mis à part la batterie, ce OnePlus Nord 2T 5G se démarque par la bonne qualité de son écran AMOLED et la puissance de son processeur MediaTek Dimensity 1300, capable d’effectuer n’importe quelle tâche. À cela, nous ajoutons le bon travail de son appareil photo principal de 50 MP et de sa connectivité 5G.

Le OnePlus Nord 2T 5G est au prix de 409 euros dans le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous avez besoin de plus de mémoire, vous pouvez opter pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui monte à 509 euros. Pour le moment, vous pouvez acheter les deux sur Amazon.

OnePlus Nord 2T 5G

OnePlus NordCE 2 5G

Une autre option est le OnePlus Nord CE 2 5G, qui a une grande autonomie comme l’un de ses points forts. Concrètement, il est équipé d’une batterie de 4 500 mAh qui nous permet de l’utiliser une journée et demie avant de passer par le chargeur. À cela, nous ajoutons qu’il a une charge rapide de 65W, donc en moins de 40 minutes, il est complètement chargé. Le chargeur est inclus, vous n’avez donc pas à vous inquiéter.

Lors de l’test de ce OnePlus Nord CE 2 5G, nous avons également découvert qu’il a une bonne qualité de fabrication et qu’il est très confortable lorsque nous le tenons dans nos mains. La qualité de son écran AMOLED de 6,4 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui affiche des images nettes et lumineuses avec une bonne représentation des couleurs, n’est pas en reste.

Utilisez le OnePlus Nord CE 2 5G pendant une journée et demie avant de passer par le chargeur.

La puissance est fournie par le processeur MediaTek Dimensity 900, qui est chargé d’offrir une expérience rapide en général. Comme on le voit dans son nom, il dispose d’une connectivité 5G, un plus en sa faveur. Lorsqu’il s’agit de prendre des photos et des vidéos, l’appareil photo le plus important est le principal 64 MP situé à l’arrière.

Le OnePlus Nord CE 2 5G est disponible dans une configuration unique de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec un prix de départ de 359 euros. Cependant, sur Amazon, il est possible de le trouver avec une remise occasionnelle qui fait baisser son prix.

OnePlus NordCE 2 5G

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

De 5 000 mAh, c’est la batterie du OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, qui atteindra la fin de la journée avec l’énergie restante avec une grande facilité. C’est l’un des rares OnePlus à disposer d’une batterie de 5 000 mAh, il est donc précieux. Il est accompagné d’une charge rapide de 33W, il faudra donc un peu plus d’une heure pour se recharger complètement.

Pour un peu plus de 300 euros vous pouvez aussi vous procurer un mobile avec un beau design, choisissez-le en noir ou en bleu. De plus, il monte un écran LCD de 6,59 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz. Quant au processeur, sous le châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 695, qui lui donne également une connectivité 5G.

Nous finissons par parler de son système photographique, qui est dirigé par un appareil photo principal de 64 MP à l’arrière. Si vous souhaitez acheter ce OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, vous pouvez vous procurer sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour 309 euros sur Amazon.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

