Date de sortie de Stray, bande-annonce, gameplay, configuration système requise, etc.

Il y a eu une tonne de jeux vidéo qui plaisent à différentes personnes. Et avec de nouveaux jeux annoncés tout au long de l’année, vous pouvez vous attendre à des jeux avec un mélange de genres différents qui finiront par créer une énorme base de fans dans l’ensemble. Cela étant dit, il y a un nouveau jeu qui a l’air super intéressant et peut-être plus agréable si vous êtes un chat. Oui, nous parlons du nouveau jeu appelé Stray. Voici tout sur la date de sortie de Stray, la bande-annonce, le gameplay et d’autres détails.

Stray emprunte un peu au jeu populaire Cyberpunk 2077 avec tout l’éclairage de l’environnement et tout l’environnement du monde ouvert. Eh bien, des hordes de personnes sont enthousiasmées par ce jeu en particulier et désireuses d’y jouer dès sa sortie. Imaginez jouer comme un chat errant à travers le monde et résoudre divers mystères. Le simple fait de regarder la bande-annonce elle-même incite tout le monde à vouloir le jeu et à voir ce que cela fait d’être un chat. Lisez la suite pour tout savoir sur le nouveau jeu d’action-aventure Stray.

Date de sortie des parasites

Stray a été annoncé en 2020 lors de l’événement de lancement de la PS5. Alors qu’il a été donné une date de lancement quelque part en 2021, le jeu a maintenant été déplacé vers un début 2022 date de sortie. Lors de l’événement de lancement, nous avons également pu voir la bande-annonce de Stray. Le jeu sortira désormais le 19 juillet sur Steam et le PlayStation Store.

Bande-annonce du jeu Stray

Avec le bande annonce révélé en 2020, nous avons pu voir le petit monde de notre personnage le chat et l’environnement qu’il traverse. Rempli de néons et d’un monde ouvert à explorer, vous devrez survivre et essayer de résoudre de nombreuses énigmes à travers le monde. Vous pouvez consulter le nouvelle bande-annonce pour le jeu sorti lors de l’événement State of Play 2022, PlayStation.

Développeur et éditeur de jeux Stray

Stray est développé par BlueTwelve Studios, basé dans le sud de la France. Le jeu sera édité par Annapurna Studios. Le même éditeur a également publié d’autres jeux tels que The Artful Escape, Twelve Minutes, Outer Wilds, Last Stop, Journey, I Am Dead et If Found pour n’en nommer que quelques-uns.

Gameplay égaré

Nous avons enfin pu voir un bande-annonce de jeu pour le jeu. La bande-annonce de Stray explique comment vous incarnez un chat errant dans la ville à la recherche de votre famille. Avec vous perdu dans une ville mystérieuse inconnue où les êtres humains disparaissent lentement et le monde est rempli de différents rois humanoïdes de robots. Puisque vous incarnez un chat, vous pourrez grimper à travers différents obstacles et même vous procurer un joli petit bol d’eau pour étancher votre poussée. Vous devrez être alerte, agile pendant que vous jouez tout au long du jeu et prêt à ennuyer les gens qui vivent dans la ville.

Tout au long du parcours de résolution de divers types de mystères, vous rencontrez un petit drone appelé B12. Maintenant que vous et le drone êtes devenus de très bons meilleurs amis, vous et le drone partez en mission de retrouver votre famille disparue. Avec le drone comme ami, vous pourrez communiquer un peu plus facilement avec les êtres vivants. Par exemple, si vous souhaitez dormir, vous pouvez dire au drone de communiquer avec le robot pour vous jouer une musique apaisante où vous pourrez vous câliner et faire une bonne nuit de sieste.

Personnalisation errante

Avec si peu de choses sur le jeu, les fans sont ravis de connaître plus de détails, mais devront attendre que les développeurs décident de révéler plus d’informations. En ce qui concerne la personnalisation, de nombreuses personnes réfléchissent aux possibilités de personnalisation du chat. Que vous soyez capable de faire ressembler le chat à celui que vous avez dans votre vie réelle et peut-être même de porter quelques accessoires qui profiteront le plus au chat. Ce serait un élément intéressant d’avoir la personnalisation du chat ainsi que la personnalisation du B12.

Disponibilité de la plate-forme parasite

BlueTwelve Studios a déclaré que le jeu sera disponible pour jouer sur le PS4 et PS5 ainsi que sur PC qui peut être acheté à partir de Vapeur. Il est trop tôt pour décider si le jeu serait présenté sur la plate-forme de services de jeux en nuage comme Geforce Now ou même Stadia.

Configuration système requise

Bien que nous sachions que la nouvelle PS5 vous permettra de jouer au jeu en 4K et à 120 FPS attendus, le jeu se sentira encore plus en direct sur PC. Étant donné qu’il a un environnement de lumière au néon, nous pouvons nous attendre à des visuels époustouflants. Cependant, la configuration PC minimale et recommandée pour le jeu n’a pas encore été annoncée. Nous pouvons nous attendre à une liste appropriée au fur et à mesure que le jeu obtiendra une date de sortie fixe pour son lancement en 2022.

Configuration système requise pour PC

Les développeurs ont enfin révélé la configuration système requise pour exécuter le jeu sur votre PC. Voici la configuration système minimale et recommandée pour jouer à Stray.

Configuration minimale requise

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5 2300 ou AMD FX 6350

RAM : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 650Ti ou AMD Radeon R7 360

DirectX : version 12

Stockage : 10 Go

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10, 11

Processeur : Intel Core i5 8400 ou AMD Ryzen 5 2600

RAM : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 780 ou AMD Radeon R9 290X

DirectX : version 12

Stockage : 10 Go

Conclusion

En regardant le jeu Stray et son état actuel, beaucoup de gens sont enthousiasmés par ce jeu. En tant que chat moi-même, je fermerais simplement les yeux et achèterais ce jeu sans arrière-pensée. Bien que je pense que ce serait assez amusant s’il y avait un mode multijoueur où vous vous retrouveriez à jouer avec d’autres personnes en ligne alors que des chats erraient pour résoudre divers mystères. Cependant, seul le temps nous le dira alors que nous attendons plus d’informations sur la date de sortie de Stray, plus de séquences dans le jeu et s’il y a des ennemis que nous pourrions rencontrer pendant le voyage.

