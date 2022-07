Verizon étend la couverture ultra rapide 5G UW grâce au déploiement du spectre en bande C

Verizon a augmenté son spectre en bande C à 100 MHz sur «de nombreux marchés à travers les États-Unis». Il s’agit d’une augmentation notable par rapport aux 60 MHz qu’il utilise à ce jour sur les marchés 5G.

La société a déclaré dans un communiqué de presse que l’augmentation du spectre pour la 5G Ultra Wideband permet à Verizon d’offrir des vitesses plus élevées à davantage de clients. De plus, l’entreprise peut offrir ses services haut débit 5G à domicile et Internet d’entreprise à plus de clients dans plus d’endroits.

Kyle Malady, vice-président exécutif et président, Réseaux mondiaux et technologie, a déclaré :

Cette augmentation de l’utilisation de 60 MHz à 100 MHz de bande C – que nous aurons finalement disponible sur de nombreux marchés à travers les États-Unis – nous permet de prendre en charge plus de trafic réseau, d’offrir des performances encore meilleures à nos clients et d’ajouter de nouveaux produits et services en plus de les solutions d’accès mobile et fixe sans fil que nous fournissons aujourd’hui. Atteindre de nouveaux niveaux d’innovation et de transformation numérique dans notre société nécessite une transformation fondamentale des réseaux sur lesquels notre monde fonctionne. L’évolution continue de notre réseau ouvre la voie à cette formidable croissance.

Bien que nous ne sachions pas exactement où nous verrons ces vitesses plus rapides, Verizon prévoit d’augmenter encore plus son spectre. Dans les années à venir, Verizon prévoit de donner aux clients l’accès à jusqu’à 200 MHz de spectre en bande C. Cela indique que de plus en plus d’utilisateurs auront progressivement accès au service 5G sur leurs appareils mobiles.

Cependant, la hausse du service entraîne des prix plus élevés. Le mois dernier, la société a augmenté les prix des forfaits sans fil, ajoutant des «frais d’ajustement économique» aux factures des clients.

