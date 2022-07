Apple va réduire les dépenses et l’embauche de certaines équipes en réponse au ralentissement économique

Apple a prévu de grands changements pour 2023, car l’entreprise souhaite ralentir l’embauche et les dépenses de certaines équipes à partir de l’année prochaine. Toutes les personnes ne seront pas affectées, mais la firme de Cupertino ne remplira pas de rôles ou n’ajoutera pas de nouveaux employés dans certains cas.

Tel que rapporté par BloombergSelon Mark Gurman, le plan arrive à un moment où l’entreprise s’attend à « faire face à un ralentissement économique potentiel », selon des personnes connaissant le sujet.

La décision découle d’une décision d’être plus prudent en ces temps incertains, bien qu’il ne s’agisse pas d’une politique à l’échelle de l’entreprise, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les délibérations sont privées. Les changements n’affecteront pas toutes les équipes, et Apple prévoit toujours un calendrier de lancement de produits agressif en 2023 qui comprend un casque à réalité mixte, sa première grande nouvelle catégorie depuis 2015.

Cette information intervient quelques jours avant qu’Apple n’annonce ses résultats du troisième trimestre. Le troisième trimestre 2022 d’Apple couvrira les mois d’avril, mai et juin. Au dernier trimestre, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 97,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 9 % d’une année sur l’autre. La société a également déclaré un bénéfice de 25 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,52 $. À l’exception de l’iPad, dont les ventes ont été fortement impactées en raison de contraintes d’approvisionnement, tous les autres segments d’Apple ont progressé par rapport à l’année dernière.

Outre les problèmes de chaîne d’approvisionnement, des facteurs externes ont également eu un impact sur les ventes d’Apple. Lorsque la guerre a éclaté en Europe, Apple a interrompu ses ventes en Russie.

on ne sait pas comment les facteurs externes continueront d’avoir un impact sur les ventes de l’entreprise. Comme on dit qu’Apple se concentre sur ses initiatives AR et VR, la société pourrait être prudente quant à l’évolution des choses dans les prochaines années. La firme de Cupertino a également eu du mal à trouver la bonne direction pour son projet automobile.

Cela dit, on s’attend toujours à ce qu’Apple continue de croître avec ses services – et les attentes pour la prochaine génération d’iPhones sont plus élevées que jamais.

