Peu de gens le savent, mais Google fait aussi des drones et vient de présenter de nouveaux modèles

Wing prétend avoir la solution définitive pour transporter efficacement des marchandises à l’aide de drones

18/07/2022 19:01

Ce n’est peut-être pas l’une des entreprises les plus connues d’Alphabet (la maison mère de Google), mais c’est l’une des plus intéressantes : Wing est la société sœur de Google qui, depuis plusieurs années, concentre ses ressources sur le développement de drones. charger. Après quelques mois de silence, la firme vient d’annoncer ses nouveaux véhicules de transport aérien créés pour répondre aux besoins de différents types d’entreprises.

Dans l’annonce de sa soi-disant « bibliothèque d’avions », Wing a expliqué que son idée principale est de créer des drones adaptés à toutes sortes de transports de marchandises par voie aérienne, qu’il s’agisse d’un carton de lait ou d’un réfrigérateur. Pour cette raison, il a révélé différents types de véhicules aériens, chacun avec une capacité de charge utile différente et destinés à un type de transport différent.

Wing développe des drones de différentes tailles pour transporter toutes sortes de marchandises

L’initiative de Wing consiste à concevoir des drones destinés à transporter des marchandises de tout type et de toute taille. Ils expliquent que, dans leurs avions, la marchandise devrait représenter 25 % de la masse totale du véhicule. Ne pas le faire entraînerait une surcharge qui entraînerait finalement des coûts plus élevés et une plus grande consommation d’énergie.

C’est pourquoi Wing a développé un ensemble de composants matériels et logiciels de base qui peuvent être utilisés pour créer une variété de véhicules différents, adaptés à des cas d’utilisation spécifiques.

Cette initiative ouvre la porte à un système de livraison plus durable, selon l’entreprise, car si un besoin opérationnel se fait sentir, il est possible de consulter cette « bibliothèque » et d’utiliser le type de véhicule le plus approprié.

Aujourd’hui, les drones de Wing livrent déjà en Finlande, en Australie et aux États-Unis, et la société devrait commencer à s’étendre à d’autres régions au fil des ans.