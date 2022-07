Si vous possédez l’un de ces Xiaomi, vous ne recevrez plus les mises à jour MIUI

Oubliez de recevoir de nouvelles versions de MIUI si vous possédez l’un de ces téléphones Xiaomi

18/07/2022 17:01

Le jour que certains utilisateurs mobiles Xiaomi espéraient ne jamais arriver est enfin arrivé. À ce jour, Xiaomi a mis fin à la période de support de certains de ses smartphones lancés ces dernières années, les laissant sans nouvelles mises à jour MIUI, et donc manquant les prochaines nouvelles qui arriveront dans le logiciel Xiaomi.

Parmi les appareils qui, à ce jour, ne sont plus compatibles avec les futures versions d’Android, figurent les modèles de la famille Xiaomi Mi 10. Mais ce ne sont pas les seuls : d’autres modèles Redmi doivent également être ajoutés, ainsi que ceux de la série CC9 sorti exclusivement sur le marché chinois.

Adieu aux mises à jour MIUI pour le Xiaomi MI 10

L’entreprise elle-même a mis à jour sa page d’assistance pour indiquer quels sont les nouveaux mobiles Xiaomi qui cessent de se mettre à jour à partir de ce mois de juillet 2022. Il convient de noter qu’en principe, Xiaomi pourrait continuer à envoyer des correctifs de sécurité plus ou moins fréquemment à ces appareils. , surtout si de graves failles de sécurité surviennent.

Au total, la liste est composée de 9 modèles différents de Xiaomi et Redmi. Tous les modèles qui, à partir d’aujourd’hui, ne recevront plus de nouvelles versions de MIUI, sont les suivants :

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite Édition Zoom

Xiaomi Mi Note 10 (Xiaomi CC9)

Xiaomi Mi Note 10 Pro (Xiaomi CC9 Pro)

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30

Redmi K30 Pro (POCO F2 Pro)

Tous les modèles inclus ont, à partir d’aujourd’hui, MIUI 13. Mais comme, à partir d’aujourd’hui, ils atteignent la fin de leur période de support officielle, ils ne recevront plus MIUI 14 ni aucune des versions ultérieures. Bien sûr, ils ne font pas non plus partie de la liste des téléphones Xiaomi qui seront mis à jour vers Android 13.

