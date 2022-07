Apple pourrait passer à un iPhone 14 uniquement eSIM à mesure que l’adoption de la technologie augmente

L’ère de la carte SIM physique a ses jours comptés. Avec des clients en Europe et en Asie adoptant la technologie eSIM et l’ajout d’une option eSIM à l’iPhone SE de troisième génération, les opérateurs américains se préparent pour un avenir pas si lointain où l’iPhone n’aura pas non plus de port de carte SIM ; il semble que le prochain iPhone 14 pourrait ouvrir la voie à cette amélioration technologique.

Un nouveau rapport de Le journal de Wall Street montre que la technologie eSIM est devenue populaire en Europe et en Asie, où les consommateurs ont tendance à basculer entre les forfaits prépayés pour obtenir le meilleur forfait de données disponible, et pourquoi cette technologie ne fera que gagner plus d’utilisateurs.

Même aux États-Unis, où les gens s’en tiennent généralement à un seul opérateur, les trois principaux fournisseurs se préparent également à cet avenir sans carte. WSJ nous a rappelé qu’avec l’iPhone 13 de l’année dernière, Apple a cessé d’inclure des cartes SIM physiques dans la boîte tandis que certains fabricants d’Android ont même cessé de prendre en charge les cartes SIM physiques.

« C’est une évolution naturelle », a déclaré Jeff Howard, vice-président des appareils mobiles et des accessoires chez AT&T. « Cela va rendre l’expérience meilleure sur la route. »

Au début de l’année, l’analyste de GlobalData, Emma Mohr-McClune, a déclaré qu' »un iPhone uniquement eSIM était toujours une question de » quand « , pas de » si « – mais, jusqu’à présent, il n’y a pas eu suffisamment de réflexion sur le » comment « . Bien qu’Apple n’adopte pas une approche « big bang » avec l’iPhone 14 en se débarrassant de la carte SIM physique et en pariant uniquement sur la technologie eSIM, ce smartphone pourrait être celui qui commencerait à n’apporter que l’option eSIM.

« Nous ne pensons pas qu’Apple adoptera l’approche » big bang « – se débarrasser des systèmes existants et transférer tous les utilisateurs vers les eSIM – mais lancera plutôt une variante eSIM uniquement de son nouveau modèle à venir – en conservant le double eSIM-plus- modèle d’emplacement SIM physique pour le marché de masse et son canal d’opérateur clé. « À cette fin, nous pensons que les entreprises de télécommunications auront le choix de stocker et de vendre une nouvelle variante d’iPhone uniquement eSIM aux côtés de modèles de support double eSIM/SIM physique plus adaptés aux entreprises mobiles. »

Apple a commencé à faire de la place à la technologie eSIM avec l’iPhone XS. Désormais, avec l’iPhone 13, la société vous permet de faire fonctionner deux cartes eSIM en même temps, ce qui indique que vous n’avez même pas besoin d’utiliser une carte SIM physique pour avoir plusieurs lignes.

Au le journal Wall Streetle président du groupe de la technologie et responsable de la stratégie chez Amdocs, une société de logiciels eSIM, Anthony Goonetilleke, a déclaré qu’il existe également des raisons de sécurité pour lesquelles un avenir uniquement eSIM est la voie à suivre.

« Vous pouvez soudainement envoyer une mise à jour de sécurité à des millions de personnes dans le monde si un problème est détecté. Vous ne pouvez pas faire cela avec des cartes SIM physiques.

L’avenir de l’eSIM se combine avec un iPhone sans port

Alors qu’Apple prépare cette année un iPhone Pro remanié avec un nouveau design, la pression récente de l’Union européenne veut rendre obligatoire l’utilisation de l’USB-C sur l’iPhone, car le bloc a conclu un accord de port de charge commun.

Alors que les analystes ont déjà prédit qu’Apple vise un iPhone USB-C dès 2023, cela pourrait également signifier que l’entreprise recherche une fonctionnalité sans port avec uniquement une charge MagSafe.

Si l’entreprise réussit à passer des cartes SIM physiques à la technologie eSIM, pourquoi ne pourrait-elle pas prendre tous les ports de l’iPhone ? Il a déjà décidé d’arrêter de prendre en charge la prise casque avec l’iPhone 7 et il prend également en charge jusqu’à deux lignes eSIM fonctionnant en même temps.

Seriez-vous heureux si Apple ne prend en charge l’eSIM qu’avec la prochaine version de l’iPhone ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :