Samsung a lancé une application pour retoucher vos photos avec Intelligence Artificielle : vous pouvez donc l’essayer dès maintenant

18/07/2022 13:01

Le dernier né de Samsung n’est pas un smartphone, une smartwatch ou un casque, mais une nouvelle application mobile qui exploite la puissance de l’intelligence artificielle pour améliorer nos photos.

Il s’agit d’un éditeur d’images intelligent qui, selon les termes de l’entreprise, vous permet d’apporter toutes sortes d’améliorations en une seule touche. De l’identification et de la suppression des imperfections à l’amélioration de la qualité ou à l’augmentation de la résolution.

L’application, baptisée par Samsung sous le nom de Galaxy Enhance-X, dispose d’une grande variété de fonctions différentes visant à améliorer la qualité des photos. Parmi eux, nous soulignons les outils qui nous permettent de « réparer » les captures floues, la possibilité d’augmenter la résolution des images ou même d’améliorer la qualité de ces photographies prises sur des écrans numériques.

Galaxy Enhance-X agit de manière proactive lors du choix d’une image : l’application analysera la photo et identifiera automatiquement les imperfections pour offrir à l’utilisateur la possibilité de les corriger d’un simple toucher. Cependant, il est également possible d’utiliser les différents outils indépendamment, au cas où l’identification automatique ne fonctionnerait pas comme elle le devrait.

« Des techniques basées sur l’IA peuvent être invoquées par un utilisateur pour réparer et améliorer les images stockées dans la galerie. Le flou et les reflets indésirables peuvent être supprimés tout en améliorant la résolution, la plage dynamique et les photos. Capturé dans des conditions de faible luminosité. »