Nova Launcher 8 arrive avec le nouveau design Material You, de meilleurs paramètres et plus de nouvelles

Le meilleur lanceur Android est complètement renouvelé : Material You, une conception de paramètres totalement renouvelée et plus de nouvelles fonctionnalités dans Nova Launcher 8.

18/07/2022 12:02

Nova Launcher est, sans aucun doute, l’un des meilleurs lanceurs pour Android grâce, surtout, au grand nombre de fonctionnalités qu’il intègre dans chaque nouvelle mise à jour.

Maintenant, juste un an après sa dernière mise à jour majeure, la première version bêta de Nova Launcher 8 vient d’arriver, qui se distingue par l’inclusion du nouveau design Material You, quelques paramètres améliorés et d’autres petits changements que nous détaillerons ci-dessous. .

Ce sont toutes les nouvelles qui viennent avec Nova Launcher 8

Cette nouvelle version de Nova Launcher est basée sur le lanceur Android 12L AOSP et son principal changement est l’inclusion des nouveaux thèmes dynamiques de Material You, grâce auxquels toute l’interface est teintée avec les couleurs du fond d’écran que vous avez sur .

En fait, lorsque vous accédez aux paramètres de Nova Launcher, vous verrez un nouvel onglet appelé Style (Style) à partir duquel vous pouvez personnaliser les couleurs de l’interface, en pouvant choisir si elles sont basées sur la teinte du papier peint, qu’elles suivent ceux du système ou en sélectionnant la couleur que vous préférez.

De plus, les responsables de Nova Launcher ont également complètement repensé le menu Paramètres de l’application avec une esthétique clairement inspirée de Material You qui lui donne un look beaucoup plus moderne et le rend beaucoup plus visuel. Les sous-sections de paramètres sont très similaires, bien que les menus déroulants soient plus grands et aient un cadre rectangulaire.

Enfin, la première version bêta de Nova Launcher 8 comprend également une nouvelle option pour faire des dossiers en plein écran en plaçant les icônes en bas et de nouveaux gestes pour glisser vers la droite ou vers la gauche.

Nova Launcher 8 Beta n’est pas encore disponible sur le Google Play Store, bien qu’il devrait atteindre les testeurs au cours des prochains jours, mais si vous voulez l’essayer dès que possible, vous pouvez le télécharger au format APK à partir du lien que nous vous laissons à la fin de cet article.

En ce sens, vous devez garder à l’esprit que cette application est installée en tant que mise à jour, de sorte que vous conserverez toutes les configurations de la version que vous avez déjà installée.

Téléchargement gratuit de Nova Launcher 8.0.1 Beta