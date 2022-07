Télécharger Google Camera 8.5 pour Nothing Phone 1

Le très attendu Nothing Phone 1 est maintenant disponible sur le marché, si vous avez le premier smartphone de Nothing et que vous souhaitez y installer l’appareil photo Google, alors vous êtes au bon endroit. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera for Nothing Phone 1. L’une des principales attractions du Nothing Phone 1 est son dos, ce n’est pas seulement à cause de l’interface glyphe, c’est plutôt un appareil photo à double objectif 50MP qui le distingue dans ce segment. L’appareil capture des photos décentes grâce à l’application de caméra intégrée, vous pouvez également charger le port GCam pour de meilleures images.

Appareil photo Google pour Nothing Phone 1 [Best GCam 8.5]

Nothing Phone (1) présente un module de caméra à double objectif sur son panneau arrière, l’appareil est équipé d’un capteur principal Sony IMX766 de 50MP associé à un capteur ultra grand angle Samsung JN1 de 50MP. Pour le côté logiciel, l’application de caméra stock sur le téléphone 1 a une interface propre et des fonctionnalités sportives comme le mode expert, SloMo, le mode nuit et d’autres fonctionnalités essentielles. Le téléphone capture de belles images à partir de l’appareil photo principal, tandis que les performances de l’objectif ultra grand-angle sont correctes. Si vous souhaitez améliorer un peu plus la photographie sur le Nothing Phone 1, vous pouvez y installer l’application Google Camera.

La meilleure partie est que vous pouvez installer la dernière version de GCam à partir de Pixel 6a, oui, le port Google Camera 8.5 est disponible pour le Nothing Phone 1. Merci aux développeurs qui ont porté la dernière GCam pour le Nothing Phone 1 et d’autres compatibles Téléphones Android. Parlant des fonctionnalités, l’application propose des fonctionnalités telles que le mode Astrophotographie, Night Sight, SloMo, Beauty Mode, HDR Enhanced, Lens Blur, PhotoSphere, Playground, RAW support, Google Lens, etc. Voyons maintenant comment télécharger et installer l’application Google Camera sur Nothing Phone 1.

Télécharger Google Camera pour Nothing Phone 1

Nothing Phone 1 est livré avec l’API Camera2 prête à l’emploi, ce qui indique simplement que vous pouvez facilement charger l’application GCam sur le téléphone (1) sans l’enraciner. Il existe de nombreux ports GCam compatibles avec le Nothing Phone 1. Vous trouverez ci-dessous tous les ports fonctionnels avec des liens de téléchargement. Vous pouvez télécharger GCam 8.5 ou GCam 8.4 porté par BSG, les deux ports fonctionnent sur le Nothing Phone (1) sans fichiers de configuration. Voici les liens de téléchargement.

Noter: Avant d’installer la nouvelle application portée par Gcam Mod, assurez-vous de supprimer l’ancienne version (si vous l’avez installée). Ce n’est pas une version stable de Google Camera, il peut donc y avoir quelques bogues.

Comme je l’ai dit plus tôt, il n’est pas nécessaire de configurer quoi que ce soit de plus pour utiliser GCam 8.5 sur le Nothing Phone 1, mais vous pouvez quand même jouer avec les paramètres GCam en fonction de vos besoins pour de meilleurs résultats. L’application fonctionne bien sur le premier smartphone de Nothing, vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que Night Sight et Astrophotography sur votre smartphone.

Une fois que tout est fait, vous pouvez commencer à capturer des photos flamboyantes et superbes directement depuis votre Nothing Phone 1.

Source: BSG