Plus pour moins : cette sauvagerie Xiaomi a un écran Oled, un Snapdragon 888 et un appareil photo de 108 MP

L’un des meilleurs écrans du marché aujourd’hui se trouve sur ce mobile.

18/07/2022 09:30

Si en ce moment j’avais 400 euros à dépenser pour un nouveau mobile, il y aurait de nombreuses options dans ce budget en ce moment sur le marché, mais sûrement pas aussi bonnes et complètes que ce Xiaomi Mi 11i pour 399,99 euros. C’est un smartphone Android haut de gamme assez méconnu, mais en raison de ses spécifications et de son utilisation réelle, c’est l’un des mobiles les plus recommandés à l’heure actuelle.

Offre qu’Amazon nous a réveillé aujourd’hui. Un terminal Android haut de gamme avec une construction haut de gamme, une puissance sans aucun doute, un excellent appareil photo qui continue de se mesurer aujourd’hui et une technologie d’écran que certains modèles actuels aimeraient avoir. Pour moins de 400 euros c’est un achat très réussi. Je dirais que c’est l’un des meilleurs Xiaomi aujourd’hui, et que nous avons les Xiaomi 12 et 12 Ultra.

Xiaomi Mi 11i

Achetez le Xiaomi Mi 11i pour 399,99 euros

Ils ne le vendent plus sur le site Web de Xiaomi, au moins ils ont vendu en rupture de stock, et c’est normal avec la qualité d’un mobile. Il est l’un des derniers à conserver la signature ‘Mi’ du constructeur chinois. C’est un smartphone très haut de gamme, avec une construction en verre et une épaisseur de seulement 7,8 mm, c’est l’un des plus beaux mobiles et qui nous a donné les meilleures sensations à portée de main. Nous avons le lecteur d’empreintes digitales sur le côté de l’appareil et le système de refroidissement interne est très haut de gamme.

Le cœur de ce Xiaomi Mi 11i 5G est le Snapdragon 888, une véritable bête Qualcomm, accompagné de 8 Go de RAM LPDDR5 et de la puce graphique Adreno 660. De plus, ce modèle comprend 128 Go de stockage UFS 3.1 non extensible. Avec ce matériel, il est capable d’approcher les 750 000 points au test de performance Antutu. Dans notre analyse, nous n’avons rien à reprocher à ce terminal en utilisation régulière, même en le serrant au maximum.

Il est beau à l’extérieur et une bête à l’intérieur.

Quelque chose dont Xiaomi devrait être fier est l’écran qu’il a monté sur ce Xiaomi Mi 11i. Il s’agit d’une dalle Oled Full HD+ de 6,67″, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 1 300 nits de luminosité maximale, compatible HDR10+, très résistante aux rayures et une vitre arrondie sur les bords de type 2.5D. Elle est accompagnée de 2 haut-parleurs et 2 microphones qui améliorent considérablement l’expérience sonore dans tous les aspects Les raisons d’acheter un téléphone portable avec un écran OLED ne manquent pas.

Sur son dos, nous avons un spectaculaire triple appareil photo principal de 108 MP signé par Samsung, ainsi que son grand angle Sony (avec une amplitude de 119 °) et un objectif macro. Cet ensemble est capable d’enregistrer en 8K/4K et de produire des vidéos au ralenti à 960 ips. Il a obtenu 111 points au test DxOMark. Sa caméra selfie atteint 20 MP et est intégrée dans un trou de l’écran.

Xiaomi Mi 11i

La batterie de ce Xiaomi Mi 11i 5G atteint 4 520 mAh avec une charge rapide à 33 W. C’est une très bonne batterie pour toute la puissance qu’elle a à l’intérieur. La bonne autonomie est due à la bonne efficacité énergétique du Snapdragon 888 et à la faible consommation du panneau Oled, l’un des meilleurs en ce sens sur le marché. Côté connectivité, on est face à une borne 5G, avec WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Dual SIM, NFC et infrarouge.

