Pourquoi il ne faut installer aucune application de prêt personnel sur son Android

Certaines applications de prêt avec des intérêts abusifs n’ont pas leur place dans l’App Store de Google en raison de leurs conditions d’utilisation.

18/07/2022 09:00

Demander un prêt personnel est quelque chose que nous pouvons faire pour notre entreprise. Nous savons que la vie d’un travailleur indépendant, d’un commerçant ou d’un entrepreneur est sujette à de nombreuses variations et que les difficultés financières peuvent être le tonique. Des sociétés de prêt rapide ont vu le jour pour répondre à de nombreux besoins des gens ordinaires. Mais Google a pris une décision concernant les applications de ces types d’entreprises. Son activité est remise en cause et le géant de Mountain View y a mis un coup d’arrêt fin 2019. Nous nous sommes fait l’écho de cette actualité concernant les applications interdites par Google à l’époque.

Pourquoi vous ne pouvez pas télécharger d’applications de prêt sur Android

La partie négative ou la face cachée de ces entreprises est le taux d’intérêt élevé qu’elles facturent. Très souvent, ils sont consciencieusement masqués, et demander un prêt indique payer des intérêts très élevés. Google, conscient de ce type de pratiques abusives, a interdit au Play Store d’héberger des demandes de prêt dont l’intérêt est supérieur à 36 %. Mais c’est que bon nombre de ces opérateurs financiers proposent des prêts avec une carte qui atteint des chiffres inhabituels, voire 3000% TAEG.

À noter qu’un arrêt du 4 mars 2020 de la Cour suprême, qualifie directement d’usure les prêts qui ont un intérêt supérieur à 20%.

La réponse de ces entreprises a été très diverse, soit elles cessent d’opérer dans le Play Store, soit elles doivent proposer des prêts à un taux d’intérêt inférieur. Quelque chose qui a mis ces entités financières sur un pied de guerre à l’époque. Par conséquent, si vous jetez un œil au Play Store, vous verrez qu’il existe des demandes de prêt qui ne sont pas vraiment ce qu’elles semblent être. Soyez très prudent lorsque vous en téléchargez un, surtout si vous ne vérifiez pas quelles sont les conditions de ce prêt. Ce qui au début peut sembler être une bonne opportunité, peut avoir fini par être une dalle lourde.

Quelle est la position d’Apple ?

Vous vous demandez probablement quelle est la position d’Apple à cet égard. Pour le moment, il n’y a aucun type de mouvement à cet égard, de sorte que les demandes de prêt rapides disponibles dans la boutique d’applications Apple peuvent être téléchargées normalement. Mais le mouvement n’est pas exclu au même sens que Google l’a déjà fait pour tenter de mettre un terme à ce type d’entreprise.

Certains n’agissent pas de manière transparente et peuvent causer des problèmes importants aux personnes concernées. Malheureusement, il y a ceux qui ont demandé un petit prêt et qui ont fini par payer un montant beaucoup plus élevé. Dans les pires cas, le harcèlement continu a entraîné une diminution de la qualité de vie des personnes concernées.

Évidemment, nous ne voulons pas laisser entendre à partir de cette plateforme que tous les prêteurs se livrent à des pratiques usuraires, obtenir un financement à tout moment est toujours une grande possibilité. Mais il ne fait aucun doute que le boom de ce type d’entreprise les a rendues très populaires. Même ainsi, l’ignorance financière de la plupart des personnes qui y ont recours, ou la situation désespérée, les fait tomber dans un problème majeur.

Par conséquent, la mesure de Google est considérée comme très positive, car elle agit d’office en essayant d’empêcher les pratiques usuraires et en évitant que, si vous devez demander un prêt pour votre entreprise, vous tombiez entre de mauvaises mains. Si en revanche vous utilisez un appareil Apple, étudiez attentivement les conditions avant de solliciter votre prêt. Parlez à votre banque si vous avez besoin de liquidités, car vous pourriez finir par payer beaucoup plus que ce que vous avez demandé.