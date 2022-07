Ce GameBoy semble provenir d’un univers alternatif, mais c’est tout simplement génial

C’est vraiment juste une réinvention créée à Londres par un artiste de l’électronique, mais cela aurait tout aussi bien pu être ce prototype que Nintendo n’a jamais osé sortir.

17/07/2022 23:01

Nous ne savons pas si cela a déjà été dans l’imagination de Nintendo, mais la vérité est que la communauté d’utilisateurs et de développeurs pousse toujours les possibilités de nos appareils préférés à la limite, maintenant avec le Game Boy japonais comme protagoniste involontaire d’un exercice de conception absolument cool.

Il a été réalisé par un bricoleur londonien qui se fait appeler Obirux et se définit comme « un artiste qui construit des œuvres jouables uniques », construisant ce qui ressemble à une Game Boy Advance sans l’Advance, car il s’agit en fait d’une Game Boy classique reconstruite dans un large format qui semble presque plus confortable et harmonieux que le design initialement choisi par Nintendo.

Comme nous l’ont dit les collègues de Gizmodo et The Verge, où nous avons vu l’invention d’Obirux, la reconstruction est complète tout en conservant le langage esthétique original de 1989, en réorientant tous les composants pour que la manipulation soit horizontale comme dans le SEGA Game Gear, la Game Boy Advance susmentionnée ou la Sony PSP, entre autres consoles portables, et même la Nintendo Switch actuelle.

De plus, pour faire un clin d’œil à la création originale de la société de Minato, qui a codifié le modèle sous le nom de Nintendo Game Boy DMG-01, le créateur l’a nommé Game Boy DMG-0B d’après cet acronyme de Dot Matrix Game avec lequel les japonais ont défini leurs premières consoles portables, faisant référence à leur écran avec une matrice de pixels.

Ni PC ni PlayStation : le marché du jeu vidéo explose avec les téléphones portables

Obirux lui-même a mis en ligne une vidéo sur YouTube montrant son exercice de conception avec la Game Boy la plus classique, et même sur son site Web, nous pouvons trouver une liste de tout ce qui a été inclus dans cette modification, qui a malheureusement nécessité de sacrifier deux cas originaux Game Boy avec un peu de plastique supplémentaire, des retouches et de la peinture.

De son côté, l’écran d’origine et la carte PCB ont été remplacés par ceux modifiés pour l’occasion, ce qui laisse place à une meilleure dalle IPS pour moderniser un peu le matériel, offrant une image beaucoup plus claire et même un rétro-éclairage, faisant un travail de logique l’utilisation de l’évolution technologique vécue au cours de toutes ces années.

De plus, ce nouvel écran peut générer différentes tonalités de couleur, permettant un aspect semi-coloré dans cette palette verte caractéristique rappelant l’écran Dot Matrix de 1989.

Une autre amélioration importante a été le remplacement de l’énorme bloc-piles standard de type AA, en installant à sa place un accumulateur lithium-ion qui économise de l’espace et améliore l’autonomie, tout en évitant d’avoir à changer les piles de temps en temps avec les dépenses que cela implique.

Les boutons ont également été déplacés vers des positions confortables à gauche et à droite du panneau, déplaçant tous les ports et boutons auxiliaires vers les cadres, y compris une prise plus rétro ou un connecteur d’alimentation de type barillet, ce qui indique malheureusement que nous ne serons pas capable de charger cette console avec une norme USB Type-C.

Comme les autres créations d’Obirux, cette Game Boy issue d’un univers alternatif est en vente sur son site, bien que « sold out », vous ne pourrez donc pas l’avoir du moins pour l’instant. Nous ne connaissons pas non plus son prix, bien que ces créations Obirux soient généralement assez chères.

Molar est plutôt cool, mais voyons qui osera dépenser plus de 500 dollars pour une Game Boy classique repensée…

Les 5 meilleurs jeux rétro auxquels vous pouvez jouer sur votre Android