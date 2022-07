Les bracelets Mi Band 6 sont-ils compatibles avec le Mi Band 7 ?

Beaucoup d’entre vous se demandent peut-être si les bracelets du Xiaomi Mi Band 6 sont compatibles avec ceux du Mi Band 7 et nous répondrons ensuite à cette question de manière très détaillée.

17/07/2022 20:01

Xiaomi a lancé la dernière version de son bracelet intelligent, le Mi Band 7, dans son pays natal à la mi-mai et à peine un mois plus tard, le géant chinois a annoncé son arrivée officielle en France pour un prix de 59,99 euros.

Xiaomi MiBand 7

Une fois que nous connaissons à la fois les caractéristiques et le prix du nouveau bracelet de sport Xiaomi, la grande question que se poseront tous ceux qui possèdent la version précédente est de savoir si les bracelets Mi Band 6 sont compatibles avec le Mi Band 7.

Les bracelets Mi Band 6 peuvent-ils être utilisés avec le Mi Band 7 ?

Malheureusement, les bracelets du Mi Band 7 ne sont pas compatibles avec ceux du Mi Band 6, ni avec ceux d’aucune version précédente, car l’écran du Mi Band 7 est plus grand que celui de la génération précédente et les dimensions de la capsule sont légèrement différents.

Ainsi, le Mi Band 6 a un écran de 1,56 pouces tandis que celui du Mi Band 7 a une taille de 1,62 pouces et la tablette du Mi Band 6 a des dimensions de 47,4 x 18,6 x 12,7 millimètres et celles du Mi Band 7 sont 46,5 x 20,7 x 12,25 millimètres.

Un détail curieux que vous devez savoir est que les bracelets Xiaomi Mi Band 7 sont compatibles avec les modèles précédents, mais pas l’inverse.

Cela indique que vous ne pourrez pas profiter des bracelets Mi Band 6 si vous décidez de faire le saut vers le Mi Band 7 et que si vous voulez des bracelets originaux pour ce dernier, vous n’aurez d’autre choix que d’aller au passer à la caisse et acheter de nouveaux bracelets.

Pour que vous n’ayez pas à devenir fou à la recherche de bracelets pour le Mi Band 7, voici où vous pouvez les acheter au meilleur prix.

Où acheter des bracelets pour le Mi Band 7 ?

Comme d’habitude, le package de vente Xiaomi Mi Band 7 comprend un bracelet noir, mais le nouveau bracelet de sport de Xiaomi propose un vaste catalogue de bracelets dans une grande variété de couleurs, que vous pouvez acheter via les distributeurs habituels comme Amazon ou AliExpress.

Si vous recherchez un bracelet en silicone pour le Mi Band 7 similaire à celui officiel, mais plus coloré, la marque Vanrain en vend un violet sur Amazon qui coûte moins de 9 euros.

Bracelet en silicone Vanrain pour Xiaomi Mi Band 7

Quoi qu’il en soit, si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent pour votre nouveau bracelet Mi Band 7, vous pouvez également vous rendre sur AliExpress où vous trouverez une grande variété de vendeurs proposant des bracelets en silicone de couleurs et de designs différents pour moins de 2 euros.

Bracelet en silicone Xiaomi Mi Band 7 Bracelet de sport Xiaomi Mi Band 7 Bracelet de sport en silicone Xiaomi Mi Band 7 avec boucle

