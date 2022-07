Les applications ont une nouvelle cible : votre écran de verrouillage

Glance est en pourparlers pour introduire sa plate-forme d’écran de verrouillage sur les téléphones Android américains d’ici deux mois.

17/07/2022 19:01

L’écran de verrouillage est un élément des smartphones qui nous montre de plus en plus des informations plus utiles telles que l’heure, la météo ou les notifications en attente, mais tout semble indiquer que d’autres types d’informations telles que des actualités ou des annonces pourraient y apparaître très prochainement.

Lors du lancement d’iOS 16, Apple a annoncé que l’écran de verrouillage de l’iPhone deviendrait un espace où les développeurs d’applications pourraient annoncer leurs créations et maintenant, grâce au média spécialisé TechCrunch, nous venons d’apprendre que cela pourrait également atteindre Android de la main de Glance , une startup très présente en Asie qui prévoit d’étendre sa plate-forme d’écran de verrouillage au reste du monde.

Glance arrivera en premier sur les smartphones Android américains

Glance, filiale d’InMobi Group, une société indienne de technologie publicitaire, prévoit de lancer sa plateforme d’écran de verrouillage, qui personnalise le contenu affiché en fonction des intérêts de chaque utilisateur, sur les smartphones Android aux États-Unis d’ici deux mois et d’atteindre cet objectif. , il a déjà entamé des pourparlers avec les principaux opérateurs téléphoniques du pays américain.

Glance est une application qui vous montre une série de cartes sur l’écran de verrouillage de votre mobile Android appelées « Glances » (« Regards ») avec du contenu tel que des titres d’actualité, des vidéos, des quiz, des jeux ou des photos.



Selon la source consultée, Glance prépare une offre « premium » pour les Etats-Unis, puisque les utilisateurs de ce pays sont plus habitués à payer pour des services numériques.

Il est à noter que Glance est très présent en Asie, où il est présent dans plus de 400 millions de téléphones portables, qu’il a déjà des accords avec certains des principaux fabricants de smartphones dans le monde comme Samsung ou Xiaomi et que Google est l’un des investisseurs de votre entreprise.

Concernant son arrivée aux États-Unis, les porte-parole de Glance se sont refusés à tout commentaire, mais la startup avait déjà annoncé en février qu’elle prévoyait de se développer à l’échelle mondiale dans les années à venir.

Glance commencera son atterrissage sur Android aux États-Unis et s’il atteint les résultats escomptés, il ne mettra probablement pas trop de temps à atteindre les smartphones en Europe.