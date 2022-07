Gurman : MacBook Pro M2 Pro et M2 Max attendus entre l’automne 2022 et le printemps 2023

Après avoir sorti les MacBook Pro M2 et MacBook Air, Apple devrait encore lancer quelques Mac M2 entre 2022 et 2023. Dans son Allumer newsletter, Mark Gurman de Bloomberg déclare que la société a pour objectif interne de lancer les nouveaux MacBook Pro M2 Pro et M2 Max dès cet automne.

Selon Gurman, les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec des processeurs M2 plus performants sont déjà en préparation. Il dit que la conception globale et les caractéristiques des machines sont « susceptibles de rester à peu près les mêmes », car Apple vient de réorganiser cette machine avec une refonte, plus de ports, un chargeur MagSafe, un meilleur écran et une webcam améliorée.

Le journaliste de Bloomberg affirme que les nouveaux modèles 14 pouces et 16 pouces devraient recevoir de nouvelles puces, les processeurs M2 Pro et M2 Max, qui sont des itérations des puces M1 Pro et M1 Max de l’année dernière.

Gurman donne une information importante sur ce à quoi s’attendre des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max :

« Recherchez une grande partie de l’attention sur le côté graphique, tout comme avec le M2 standard. »

Les références de la puce M2 du MacBook Pro montrent que ses performances monocœur sont environ 11,56 % plus rapides que la puce M1, tandis que les performances multicœurs sont en hausse d’environ 19,45 %. La puce M1 comprend également certaines fonctionnalités qui n’existaient que sur les processeurs haut de gamme de la famille M1, telles que des performances accrues dans l’encodage et le décodage vidéo 4K et la prise en charge d’une mémoire LP5 plus rapide.

Dans ce cas, Gurman pense que les Mac M2 Pro et M2 Max se concentreront sur le côté graphique, ce qui pourrait être idéal pour les utilisateurs professionnels qui doivent effectuer des tâches plus exigeantes avec le montage vidéo, le codage, etc.

Enfin, les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max pourraient être lancés entre l’automne 2022 et le printemps 2023. Selon un journaliste de Bloomberg, « étant donné les défis persistants de la chaîne d’approvisionnement, il est difficile de prédire exactement quand ils arriveront dans les rayons des magasins ».

Êtes-vous enthousiasmé par un nouveau MacBook Pro plus puissant ou pensez-vous que l'offre actuelle d'Apple est suffisante ?

