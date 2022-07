iOS 16 : Apple Maps ajoute un routage multi-arrêts et plus encore

Apple Maps sur iOS 16 obtient enfin l’une des fonctionnalités les plus attendues que les utilisateurs demandent depuis des lustres, la possibilité d’ajouter un routage à arrêts multiples sur l’application. De plus, Apple Maps apporte également de belles améliorations, car les utilisateurs peuvent enfin en avoir un aperçu grâce à la version bêta publique du système d’exploitation désormais disponible.

Alors que les gens étaient impressionnés par l’avenir qu’Apple visait pour CarPlay en prenant littéralement en charge tous les écrans des voitures, Apple Maps sur iOS 16 ajoute également une poignée de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs évangélistes.

L’une des caractéristiques les plus importantes est routage multi-arrêts. Avec cela, vous pouvez ajouter plusieurs arrêts le long de votre itinéraire de conduite dans Maps. De plus, vous pouvez planifier un itinéraire avec plusieurs arrêts sur votre Mac et il se synchronisera avec votre iPhone.

Apple Maps dans iOS 16 apporte également :

Tarifs de transport : Voyez combien coûtera votre voyage avec les tarifs de transport en commun ;

Voyez combien coûtera votre voyage avec les tarifs de transport en commun ; Cartes de transport dans Maps : Ajoutez des cartes de transport à Wallet, consultez les soldes faibles et réapprovisionnez votre carte, le tout sans quitter Maps.

De plus, il existe une fonctionnalité d’accessibilité intéressante impliquant Apple Maps. Voix off les utilisateurs bénéficient désormais d’un retour sonore et haptique automatique qui identifie le point de départ de la direction de marche dans Maps.

Lors du discours d’ouverture de la WWDC 2022, Apple a également annoncé qu’Apple Maps sur iOS 16 étendrait la couverture à de nombreux pays :

Belgique

La France

Israël

Liechtenstein

Luxembourg

Monaco

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Territoires palestiniens

Arabie Saoudite

Suisse

Apple étendra également sur iOS 16 les villes avec une version détaillée de ses cartes avec des lieux touristiques et plus encore. De plus, les endroits qui ont déjà cette version plus détaillée obtiendront également plus d’informations. Les voici :

Atlanta

Chicago

Las Vegas

Londres

Los Angeles

Melbourne

Miami

Montréal

New York

crême Philadelphia

San Diego

San Fransisco

Seattle

Sidney

Toronto

Vancouver

Washington DC

Aimez-vous les nouvelles cartes Apple ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Lire la suite:

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :