Ainsi, vous pouvez savoir si votre compte Facebook a été piraté, même si vous ne l’utilisez plus

17/07/2022

Dans cet article nous vous expliquons comment vous pouvez savoir si votre compte Facebook a été piraté, il vous suffit de regarder 5 détails pour le confirmer. Que vous soyez ou non un utilisateur fréquent de Facebook, la meilleure chose à faire est de protéger votre compte en toute sécurité afin d’éviter que toutes les données personnelles et privées que vous y stockez n’atteignent de mauvaises mains.

Comme d’habitude, les alarmes se déclenchent lorsque vous voyez une activité inhabituelle dans votre compte, par exemple, avec des publications que vous savez que vous n’avez pas écrites. Cependant, vous pouvez rechercher 5 éléments spécifiques pour confirmer que d’autres personnes ont accès à votre compte, puis procéder à sa récupération avec l’aide de Facebook. Ensuite, nous vous expliquons comment savoir si votre compte Facebook a été piraté et ce que vous devez faire pour le récupérer.

Comment savoir si votre compte Facebook a été piraté

Votre compte Facebook peut contenir des informations importantes telles que votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, des images et également des conversations privées que vous avez eues via Facebook Messenger. Par conséquent, afin que ces données soient uniquement en votre possession, il est important que vous détectiez rapidement si votre compte a été piraté. Ces 5 signes sont essentiels

Vos coordonnées ont été modifiées

Une section qui peut rapidement révéler que quelqu’un d’autre a accès à votre utilisateur est les paramètres généraux du compte. Cette section affiche des données telles que votre nom, votre contact et votre nom d’utilisateur. Si vous entrez et voyez que l’une de ces sections a été modifiée, vous saurez que votre compte a été piraté.

Pour accéder à cette section, il vous suffit d’aller dans Paramètres et confidentialité > Paramètres > Général.

Messages sur votre mur et dans Messenger que vous n’avez pas publiés

Voir qu’il y a des messages sur votre mur que vous n’avez pas publiés est le signal principal qui déclenche toutes vos alarmes. Cela peut être dû au fait que vous avez autorisé une application ou un jeu à publier sur votre mur, ou que d’autres personnes ont réussi à accéder à votre profil sans que vous vous en rendiez compte.

De plus, vous pouvez également vérifier vos conversations sur Facebook Messenger pour savoir si d’éventuels attaquants ont envoyé des messages en votre nom. En fin de compte, toute publication de contenu non effectuée par vous suffit à confirmer que vous n’avez pas le contrôle total de votre compte.

Notifications de messages inhabituels

Les notifications auxquelles vous accédez via le bouton de la cloche peuvent également révéler que votre compte Facebook a été piraté. En règle générale, vous avez l’habitude de voir des avis que quelqu’un a écrits sur votre mur, partagé votre message ou mis à jour sa photo de profil.

Dans ce cas, l’important est que vous fassiez attention aux notifications que Facebook vous envoie. Par exemple, il peut vous informer que vous avez essayé de vous connecter depuis un autre pays ou que le fichier contenant toutes vos informations est prêt à être téléchargé. Si vous n’avez rien demandé de tout cela, vous saurez que c’est une autre personne qui a enquêté sur votre compte pour obtenir vos données.

Vérification de l’historique de connexion

Si vous avez déjà étudié les options de configuration que Facebook vous propose, vous saurez qu’il comporte une section qui vous informe sur les appareils sur lesquels vous vous êtes connecté. Sans aucun doute, c’est un autre endroit que vous devriez visiter si vous voulez confirmer que quelqu’un a piraté votre compte Facebook.

Accédez à Paramètres et confidentialité > Paramètres > Sécurité et connexion. Une fois à l’intérieur, dans la section « Où vous êtes-vous connecté », vous pourrez voir tous les appareils sur lesquels vous vous êtes connecté avec votre compte, la date précise à laquelle cela a eu lieu et s’il s’agissait d’un navigateur Web ou de L’application. De plus, à partir de là, vous pouvez vous déconnecter des appareils qui ne vous appartiennent pas.

Vous ne pouvez pas vous connecter avec votre compte

La situation la plus grave qui puisse vous arriver est que vous ne puissiez pas vous connecter avec votre compte en entrant le mot de passe que vous savez avoir configuré en toute sécurité. D’une part, les pirates peuvent avoir changé votre mot de passe, vous ne pouvez donc pas entrer. De cette façon, si le compte est toujours associé au même e-mail, vous pouvez toujours changer le mot de passe.

Le problème serait beaucoup plus grave si, en plus, les attaquants avaient également modifié l’adresse e-mail, puisque vous n’auriez pas accès au lien de vérification que Facebook vous envoie pour pouvoir changer le mot de passe. Si vous êtes confronté à cette situation, vous devez directement essayer de récupérer votre compte en suivant les étapes que nous verrons dans la section suivante.

Comment récupérer votre compte Facebook

Une fois que vous avez confirmé que votre compte Facebook a été piraté, il est temps d’essayer de le récupérer afin que le contrôle soit à nouveau entre vos mains. Tout d’abord, dites à vos contacts d’ignorer toute communication qui leur parvient depuis votre compte. Bien sûr, il est préférable que vous ne cliquiez pas sur les liens que vous recevez.

Une fois que tout le monde est informé, il est temps de se mettre au travail. Si vous avez accès au compte, vous devez rapidement changer le mot de passe pour un nouveau totalement sécurisé. Déconnectez-vous également des appareils qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, parcourez l’ensemble des paramètres de votre compte pour confirmer que tout est de nouveau en place.

Signaler un compte compromis sur Facebook

Si vous n’avez plus accès au compte et que vous ne parvenez pas à vous connecter, contactez Facebook via le Web pour signaler un compte compromis. Là, vous devrez saisir toutes les données demandées par le réseau social pour confirmer que le compte piraté était bien le vôtre. Bien sûr, cette procédure peut prendre du temps, puisque Facebook doit analyser la demande.

Une fois que vous avez récupéré votre compte, activez la vérification en deux étapes, afin que le service vous demande un deuxième code lorsque vous essayez de vous connecter à partir d’un navigateur ou d’un appareil mobile inconnu. Dans ce cas, vous pouvez choisir de recevoir ce code par SMs ou dans une application d’authentification tierce. Ensuite, vous pouvez configurer ces 6 paramètres pour rendre votre compte Facebook plus sécurisé.