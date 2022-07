Quel est le meilleur moment pour publier sur Instagram ?

Chaque type de commerce ou d’entreprise dispose de quelques heures clés pour publier sur Instagram. Quelle devrait être votre heure?

17/07/2022 09:00

Pour tout commerce ou entreprise, avoir un compte Instagram ouvre les portes à plus de clients. Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à démarrer une stratégie sur ce réseau social. Les résultats, si vous y réfléchissez bien, peuvent être en votre faveur. Mais il ne suffit pas de faire des publications plus ou moins flatteuses, il faut bien choisir notre créneau horaire et nos journées pour qu’elles aient le meilleur effet possible sur notre audience.

Publier sur Instagram : quand dois-je le faire ?

On ne peut pas dire qu’il existe une règle fixe en matière de publication sur Instagram, mais, évidemment, il y a des moments de la journée et du jour de la semaine où il n’est pas conseillé de le faire. Fondamentalement, parce que le nombre de visites ne sera pas le plus approprié et que votre stratégie Instagram nous donnera les résultats que vous souhaitez. Nous ne devrions jamais considérer les publications Instagram de notre entreprise ou de notre entreprise à l’aube, pour des raisons évidentes.

La visibilité ne sera pas très élevée, et cela ne vaut pas la peine de penser qu’ils le verront déjà lorsque vos clients se lèveront. La meilleure stratégie pour publier sur Instagram est de le faire à un moment précis. De plus, vous pourrez mieux gérer vos publications si elles sont programmées, vous n’avez donc pas à attendre le moment idéal notamment. Quant aux jours de la semaine et aux heures, selon qui fait l’étude, cela peut donner un résultat ou un autre.

Mais il ne faut pas non plus tourner si finement, car le bon sens nous dit que les moments suivants pour publier sont les plus adaptés :

Le matin de 9h00 à 11h00 l’après-midi de 18h00 à 21h00 le soir.

Même l’heure de demain pourrait être avancée jusqu’à une heure et demie, car de plus en plus de personnes utilisent les réseaux sociaux depuis leur téléphone portable tout en prenant leur petit-déjeuner. En fait, cela n’a pas beaucoup de sens de programmer une publication à 15h00, car c’est une heure assez insipide de la journée où il n’y a pas trop d’utilisateurs qui tournent autour des réseaux.

En ce qui concerne les jours de la semaine, entre le lundi et le vendredi, vous avez plus de chances d’obtenir une visibilité, laissant le samedi et le dimanche au repos.

Les experts concluent que le dimanche est le jour pour éviter de publier sur les réseaux sociaux, rappelons que nous parlons de publications professionnelles. C’est le jour de la semaine où de nombreuses personnes se déconnectent et utilisent moins leurs appareils électroniques. Évidemment, cela est sujet à variation selon le type d’entreprise que vous avez. Si vous êtes propriétaire d’un pub ou d’une boîte de nuit, le week-end doit être le vôtre, à partir des publications à partir du jeudi. Si, au contraire, vous avez une entreprise traditionnelle, limitez-vous à utiliser la plage de jours entre le lundi et le vendredi.

Quelques conseils pour booster votre Instagram

À une occasion, nous vous avons parlé de l’importance d’utiliser des hashtags lorsque vous publiez sur Instagram. Cela permettra à vos clients de ne pas être aussi perdus et vous pourrez atteindre plus de public. Outre la prise en compte de l’heure et du calendrier des publications, il faut très peu de temps et pas d’argent pour créer de bonnes publications pour ce réseau social.

Actuellement, l’appareil photo de n’importe quel mobile est capable de prendre des photos de haute qualité. Les utilisateurs apprécient très positivement le fait que les publications aient cette touche maison, c’est-à-dire avec leurs propres photographies. En utilisant une application d’édition ou les propres filtres d’Instagram, vous disposez d’un outil très puissant pour obtenir des publications avec une grande capacité à créer un effet. Construire un court texte qui accompagne cette photographie aidera également. Il ne coûte rien à faire et est le complément parfait à un réseau aussi emblématique que celui-ci.

Ne perdez pas de vue les Instagram Reels, qui ont un effet très positif et sont très appréciés des utilisateurs. Vous pouvez les utiliser dans les publications que vous souhaitez avoir une visibilité un peu plus différenciée.

Prenez ce conseil en note, ces bobines ne doivent pas avoir plus de deux ou trois slides. Les marques qui en utilisent plusieurs dans une même histoire finissent par fatiguer et obligent l’utilisateur à appuyer rapidement sur son doigt pour passer à la suivante.

La publication sur Instagram pour votre entreprise ou votre entreprise doit suivre ces directives, en choisissant de préférence du lundi au vendredi et les créneaux horaires indiqués. Essayez également de définir un calendrier de publication auquel vous êtes en mesure de vous tenir. Ne laissez jamais passer longtemps sans publier, car votre public finira par se fatiguer et ne vous rendra pas visite aussi souvent.