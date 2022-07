Motorola publie la mise à jour Android 12 pour Moto G40 et G60 Fusion

Motorola élargit son portefeuille de téléphones fonctionnant sous Android 12. Cette semaine, la société déploie la mise à niveau majeure pour deux des téléphones de la série G de l’année dernière. Oui, la mise à jour Android 12 devient officielle pour Moto G40 et G60 Fusion. Pour le moment, la mise à niveau est en phase de roulement et atteindra bientôt tous les téléphones. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Android 12 pour Moto G40 et Moto G60 Fusion.

Un groupe d’utilisateurs de Moto G40 et G60 ont déjà reçu la nouvelle mise à jour en Inde, un déploiement plus large devrait suivre bientôt. Utilisateur Reddit (u/Ok_Transition5930) a partagé une capture d’écran de la nouvelle mise à jour et selon les informations et l’OTA pèse environ 1,30 Go. Motorola pousse la nouvelle mise à jour du G40 Fusion avec la version logicielle S2RI32.32-20-7. Les deux téléphones ont été annoncés avec le système d’exploitation Android 11 et sont tous prêts à recevoir leur première mise à jour logicielle majeure sous la forme d’Android 12.

Motorola déploie la nouvelle mise à jour Android 12 avec une pile de nouvelles fonctionnalités, notamment un panneau de notification mis à jour, de nouveaux widgets, des éléments Material You et un ensemble de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. En dehors de cela, la mise à jour comprend une multitude d’options de personnalisation telles que le style de police, la taille, les couleurs, les formes d’icônes, les mises en page, les fonds d’écran, etc. dans le menu de l’écran d’accueil. Et évidemment, cela augmentera également la version mensuelle du correctif de sécurité.

Vous pouvez également vous attendre à plus de stabilité dans l’ensemble du système ainsi qu’à des correctifs pour les problèmes connus. Néanmoins, certains problèmes doivent être résolus, oui, de nombreux utilisateurs de Moto sont confrontés au problème de déconnexion du point d’accès et quelques autres. Nous pouvons nous attendre à une construction plus stable dans les prochains jours.

Mise à jour Motorola G40 et G60 Android 12

L’attente est enfin terminée, les utilisateurs de Moto G40 Fusion et Moto G60 Fusion peuvent désormais passer à Android 12. Si vous possédez l’un des deux téléphones et résidez en Inde, vous pouvez facilement mettre à jour votre téléphone vers une version plus récente en vous rendant sur le Paramètres > Système > Avancé > Mises à jour du système et recherchez les nouvelles mises à jour.

Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours ou la mettre à jour manuellement. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

