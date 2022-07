Ce mobile est passé inaperçu, mais c’est un excellent achat si vous cherchez quelque chose de bon marché

Le realme C21Y a exactement ce dont vous avez besoin et est proposé à un prix plus que tentant.

16/07/2022 22:01

Grâce à cette offre Amazon, vous pouvez prendre le realme C21Y pour seulement 105 euros, il bénéficie de près de 50 euros de réduction. Nous ne parlons d’aucun modèle, mais de la version globale, qui est livrée avec 3 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage. De plus, avec Amazon, vous bénéficierez d’une livraison rapide et gratuite.

Nous sommes confrontés à l’un des meilleurs realme bon marché, un mobile auquel vous pouvez faire confiance. Il dispose d’une fiche technique intéressante parmi laquelle on retrouve un écran HD+, un des processeurs Unisoc et 3 caméras arrière. Pour seulement 100 euros, ce realme est un achat à envisager.

Realme C21Y

Achetez le mobile realme à prix réduit

Le mobile realme arrive avec un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. C’est un mobile simple, mais cela ne l’empêche pas d’être beau. Il a un dos qui réfléchit la lumière et que vous pouvez trouver en différentes couleurs. Nous vous assurons que ce n’est pas un mobile qui passe inaperçu.

Le processeur en charge de tout fonctionner comme il se doit est l’Unisoc T610, une puce qui fait du bon travail et avec laquelle vous aurez suffisamment de puissance au quotidien. Vos applications préférées fonctionneront sans problème. Comme nous l’avons souligné, vous obtenez la version livrée avec 3 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage.

Unisoc T610

3 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne

Écran HD+ IPS de 6,5″

3 caméras arrière

Batterie 5 000 mAh

Socket 3,5 mm, micro USB, LTE

L’intérieur de ce realme abrite également une batterie de 5 000 mAh qui vous donnera de l’énergie pour toute la journée. Nous ne sommes pas face à un appareil qui demande trop, vous pouvez partir de chez vous avec toute la tranquillité d’esprit du monde. Le terminal chinois dispose également d’une prise casque et même d’une radio FM.

On n’oublie pas la section photographique, ce realme dispose de 3 caméras dans son module arrière. Il intègre un capteur principal de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur pour le noir et blanc qui se répète avec 2 mégapixels. Dans la petite encoche sur sa face avant, un capteur de 5 mégapixels.

Realme C21Y

Vous pouvez obtenir un bon mobile, agréable et pas cher, ce realme coûte à peine 100 euros. Si vous recherchez quelque chose d’équilibré et de très bon marché, c’est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire en ce moment. Mais attention, les offres Amazon ne sont disponibles que pour une durée limitée.

