Avec cette astuce Google Calendar vous ne manquerez aucun événement

Cette fonctionnalité de Google Agenda vous permettra de personnaliser les rappels d’événements.

16/07/2022 21:01

L’une des applications Google préinstallées sur la grande majorité des téléphones Android du marché et que vous utilisez probablement le plus dans votre vie quotidienne est le calendrier Google, car il vous permet de suivre votre quotidien. planifier et organiser vos tâches personnelles et professionnelles.

Mais Google Agenda cache une grande variété d’options qui peuvent vous être très utiles, c’est pourquoi ces dernières semaines, nous avons révélé certaines de ses astuces les plus intéressantes et donc, après vous avoir récemment expliqué comment vous pouvez l’utiliser pour vous aider pour répondre à tous vos objectifs, cette fois je suis là pour découvrir une astuce Google Calendar simple grâce à laquelle vous ne manquerez aucun événement.

Ainsi, vous pouvez créer des rappels automatiques pour vos événements dans Google Agenda

Aujourd’hui, je veux vous montrer une astuce de calendrier Google très simple avec laquelle vous pouvez définir des rappels automatiques pour vos événements et ainsi ne rien manquer.

Par défaut, Google Agenda vous enverra une notification 30 minutes avant l’heure que vous avez définie pour un événement, mais comme vous en aurez probablement besoin pour vous prévenir plus à l’avance, si vous souhaitez personnaliser les rappels pour un événement spécifique, il vous suffit de suivre quelques étapes.

Ouvrez l’application Google Calendar sur votre mobile Android

Sélectionnez l’événement que vous souhaitez modifier

Appuyez sur le bouton Modifier qui apparaît caractérisé par une icône en forme de crayon et se trouve dans le coin supérieur droit

Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option Ajouter une notification

Choisissez l’une des options disponibles ou créez la vôtre en cliquant sur le bouton Personnaliser, en configurant les paramètres et en cliquant sur Terminé

Enfin, appuyez sur le bouton Enregistrer qui apparaît en haut à droite de l’application

Une fois cela fait, le calendrier Google se chargera de vous envoyer une notification sur votre appareil mobile à chacune des heures que vous avez précédemment indiquées afin que vous puissiez programmer à l’avance des événements importants.

