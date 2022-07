Tirez le meilleur parti de votre POCO X4 Pro 5G avec ces astuces.

16/07/2022 16:01

Le POCO X4 Pro 5G est l’un des smartphones les plus récents de la sous-marque Xiaomi et le gros pari de la firme chinoise pour devenir le nouveau best-seller de l’année. Comme le reste des terminaux du géant chinois, ce smartphone POCO a MIUI comme système d’exploitation, une couche de personnalisation qui cache des fonctions vraiment intéressantes, dont certaines que vous ne connaissez peut-être pas.

Pour cette raison, après l’avoir analysé en profondeur, nous avons trouvé intéressant de vous apporter les meilleures astuces pour le POCO X4 Pro 5G.

Ensuite, nous détaillerons les meilleures astuces du POCO X4 Pro 5G, que nos collègues d’Urban Tecno ont compilées dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous.

Allumez l’écran du POCO X4 Pro 5G lorsque vous recevez une notification

Depuis quelques temps, les pratiques LED de notification ont disparu des téléphones portables, il est donc intéressant d’avoir une alternative pour savoir quand un message WhatsApp ou Telegram arrive.

En ce sens, votre POCO X4 Pro 5G dispose d’une fonctionnalité qui fait que son écran s’allume lorsque vous recevez une notification et pour l’activer, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Accéder au menu Paramètres de votre POCO X4 Pro 5G

Entrez dans la section Notifications et centre de contrôle

Cliquez sur l’option Effets de notification

Sélectionnez l’animation que vous aimez le plus

Une fois cela fait, chaque fois que vous recevez une notification, l’écran de votre POCO X4 Pro 5G s’allume avec les couleurs et le design d’animation que vous avez choisis.

Prenez une capture d’écran rapide d’un simple geste

Tout au long de la journée, vous prendrez sûrement des captures d’écran de votre terminal pour les partager avec vos amis, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que votre POCO X4 Pro 5G cache un geste avec lequel vous pouvez les effectuer rapidement et facilement.

Ainsi, simplement en glissant avec trois doigts du haut du mobile, vous pouvez prendre une capture d’écran en quelques secondes.

Modifier l’apparence du pourcentage de batterie dans la barre d’état

Votre POCO X4 Pro 5G vous permet également de modifier l’apparence du pourcentage de batterie dans la barre d’état, car par défaut, MIUI vous montre le pourcentage à l’intérieur de l’icône de la batterie, mais pour moi, il est beaucoup plus confortable qu’il apparaisse à côté.

Ainsi, pour modifier l’affichage du pourcentage de batterie dans la barre d’état, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Accéder au menu Paramètres de votre POCO X4 Pro 5G

Entrez dans la section Notifications et centre de contrôle

Cliquez sur l’option Barre d’état

Cliquez sur le bouton Indicateur de batterie

Sélectionnez l’une des trois options disponibles : ne pas afficher, afficher à l’intérieur de l’icône de la batterie ou apparaître à côté de celle-ci

Activer la navigation gestuelle

Par défaut, tous les smartphones avec MIUI sont livrés avec les boutons classiques à l’écran activés, mais le système d’exploitation de Xiaomi vous donne toujours la possibilité d’activer la navigation gestuelle, mais comme ce n’est pas aussi facile à localiser que nous le souhaiterions, ci-dessous , nous détaillons le étapes à suivre pour l’activer sur votre POCO X4 Pro 5G :

Accéder au menu Paramètres de votre POCO X4 Pro 5G

Accédez à la section Paramètres supplémentaires

Sélectionnez l’option Gestes plein écran

Activer le mode d’économie de batterie extrême

MIUI dispose d’une grande variété de fonctionnalités d’économie de batterie, mais la plus agressive est son mode d’économie de batterie extrême, qui restreindra les notifications et la connectivité et vous permettra uniquement d’accéder à une série d’applications que vous sélectionnez.

Ainsi, pour activer le mode d’économie de batterie extrême sur votre POCO X4 Pro 5G, il vous suffit de faire ce qui suit :

Accéder au menu Paramètres de votre POCO X4 Pro 5G

Entrez dans la section Batterie

Appuyez sur le Switch qui apparaît à droite de l’option d’économie de batterie extrême

Une fois cela fait, il vous suffit de sélectionner les applications que vous souhaitez continuer à utiliser pendant que ce mode est activé et de cliquer sur le bouton Terminé, qui se trouve dans le coin supérieur droit.

Utilisez la mise au point manuelle pour améliorer vos photos

Le mode Pro de l’interface de la caméra MIUI cache une fonction qui vous permettra de faire manuellement la mise au point sur l’objet ou la personne que vous souhaitez photographier et pour l’activer, il vous suffit d’effectuer quelques actions simples :

Ouvrez l’application appareil photo sur votre POCO X4 Pro 5G

Accédez au mode Pro de ce

Cliquez sur le bouton menu en haut à droite

Activer la mise au point maximale

Une fois cela fait, la partie de l’objet qui est mise au point apparaîtra en surbrillance et en cliquant dessus, vous pourrez ajuster le niveau de mise au point afin d’obtenir la meilleure photo possible.

Activez la barre latérale pour un accès plus rapide à vos applications les plus utilisées

Une autre des fonctions cachées de MIUI est la possibilité d’activer une barre latérale avec laquelle vous pouvez accéder aux applications que vous utilisez le plus rapidement et facilement. Pour activer cette fonctionnalité, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Entrez dans le menu Paramètres de votre POCO X4 Pro 5G

Aller à la section Fonctions spéciales

Cliquez sur l’option Barre latérale

Cliquez sur le Switch qui apparaît à droite de la fonction Toujours afficher

Ajouter 2 Go de RAM

Votre POCO X4 Pro 5G comprend une fonction de RAM virtuelle avec laquelle vous pouvez ajouter 2 Go de RAM supplémentaires si vous en avez de libre dans votre stockage interne.

Ainsi, pour augmenter la mémoire RAM de votre smartphone de 2 Go, il vous suffit de réaliser les actions suivantes :

Accéder au menu Paramètres de votre POCO X4 Pro 5G

Accédez à la section Paramètres supplémentaires

Sélectionnez l’option Extension de mémoire

Cliquez sur le Switch qui apparaît à droite de ladite option

Cliquez sur le bouton Redémarrer pour que les modifications prennent effet

Activez ou désactivez l’écran du POCO X4 Pro 5G en appuyant deux fois

MIUI vous donne également la possibilité d’allumer ou d’éteindre l’écran de votre smartphone simplement en appuyant deux fois dessus et pour l’activer, il vous suffit de faire ce qui suit :

Entrez dans le menu Paramètres de votre POCO X4 Pro 5G

Accéder à la section Toujours à l’écran et Écran de verrouillage

Appuyez sur le Switch qui apparaît à droite de la fonction Appuyez deux fois pour allumer ou éteindre l’écran

Supprimer des objets de photos avec l’application Galerie

L’application native MIUI Gallery dispose d’un puissant éditeur avec lequel vous pouvez même supprimer rapidement et facilement des objets et des personnes de vos photos :

Entrez dans l’application Galerie de votre POCO X4 Pro 5G

Sélectionnez une photo et cliquez sur le bouton Modifier

Cliquez sur l’onglet AI qui apparaît en bas

Cliquez sur le bouton Supprimer

Sélectionnez l’option Objets et la taille du pinceau

Faites glisser votre doigt sur l’objet ou la personne que vous souhaitez supprimer de la photo

Activer le deuxième espace

La couche de personnalisation de Xiaomi vous permet d’activer le Second Space, qui est un profil indépendant dans lequel vous ne pouvez avoir, par exemple, que les applications que vous utilisez pour travailler.

Pour activer ce Second Space il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Accéder au tiroir d’applications de votre POCO X4 Pro 5G

Entrez dans l’application de sécurité

Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option Deuxième espace

Cliquez sur le bouton Activer le deuxième espace

Masquer les informations sur une capture d’écran

À de nombreuses reprises, vous avez sûrement voulu masquer certaines informations sensibles telles que votre e-mail ou votre numéro de téléphone dans une capture d’écran et avec cette astuce simple, vous pourrez le faire sans avoir à recourir à des applications tierces.

Ainsi, pour masquer certaines informations sur une capture d’écran avec votre POCO X4 Pro 5G, il suffit de suivre quelques étapes simples :

Prenez une capture d’écran et accédez-y

Cliquez sur l’icône Modifier qui se trouve en bas

Cliquez sur le bouton Mosaïque qui apparaît dans le coin inférieur droit

Sélectionnez la taille du pinceau et floutez les parties de la capture d’écran que vous ne voulez pas voir

Ouvrez rapidement l’application appareil photo

MIUI dispose également d’une fonction avec laquelle vous pouvez ouvrir rapidement l’application appareil photo de votre POCO X4 Pro 5G sans avoir à déverrouiller le terminal. Pour activer cette fonctionnalité il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Accéder au menu Paramètres de votre POCO X4 Pro 5G

Accédez à la section Paramètres supplémentaires

Sélectionnez Raccourcis gestuels, puis Lancer la caméra

Choisissez l’un des deux gestes disponibles : Double-cliquez sur le bouton d’alimentation ou Double-appuyez sur le bouton de réduction du volume

Appuyez longuement sur le bouton photo pour activer le mode rafale ou enregistrer des vidéos

Une autre astuce que cache l’application appareil photo MIUI est celle qui vous permet d’activer le mode rafale ou d’enregistrer une vidéo simplement en maintenant enfoncé le bouton de l’obturateur.

Pour activer cette fonctionnalité, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application appareil photo de votre POCO X4 Pro 5G

Accédez à son menu en cliquant sur l’icône des trois bandes horizontales qui se trouve en haut à droite

Cliquez sur le bouton Paramètres

Sélectionnez l’option Appuyez longuement sur le déclencheur

Choisissez l’une des trois possibilités : Enregistrer une vidéo, Rafale ou Focus

Appuyez deux fois sur le capteur d’empreintes digitales pour activer la lampe de poche

MIUI a également une fonction cachée qui vous permettra d’activer la lampe de poche de votre POCO X4 Pro 5G sans avoir à la déverrouiller, car vous pouvez configurer le geste de double-appuyer sur le capteur d’empreintes digitales pour que cela active la lampe de poche.

