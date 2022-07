3 astuces simples d’experts en cybersécurité pour détecter une éventuelle application malveillante dans le Play Store

Les experts en sécurité de Pradeo ont partagé 3 astuces simples que vous devez connaître dès maintenant pour éviter de télécharger des applications dangereuses sur votre mobile ou votre tablette.

16/07/2022 11:02

Google a encore resserré les règles pour les applications disponibles sur le Play Store. Malgré tout, les nouvelles alertant de la découverte de dizaines d’applications malveillantes dans le magasin deviennent de plus en plus fréquentes. Comme il est possible que vous rencontriez un jour une application dangereuse pour vos appareils, nous souhaitons vous recommander 3 astuces simples qui vous aideront à les détecter et, ainsi, à éviter de les télécharger et de les installer.

Les astuces proviennent des experts de la firme de cybersécurité Pradeo, qui ont récemment détecté 4 applications infectées par le malware Joker dans le Play Store. Après avoir averti de cette découverte et demandé à Google de les supprimer, ils ont partagé une série d’aspects auxquels vous devez prêter attention si vous souhaitez reconnaître une application malveillante.

Ne faites pas confiance aux développeurs avec une seule application

Lorsque vous accédez à la page d’une application dans le Play Store, vous pouvez voir plusieurs informations à son sujet, telles que la date de la dernière mise à jour ou le nom de la société de développement. Vous devez porter une attention particulière à ce dernier détail, car qui est derrière l’application est important pour savoir si elle est sûre ou non. Plus précisément, de Pradeo, ils recommandent que nous saisissions le nom du développeur pour vérifier combien d’applications ils ont disponibles dans leur compte.

Selon les experts, un aspect commun est que les comptes des développeurs d’applications contenant des virus n’ont qu’une seule application disponible. En effet, lorsque Google détecte qu’un développeur propose une application dangereuse, il ferme le compte du développeur. Afin de continuer à voler les données des utilisateurs, les responsables créent un nouveau compte pour télécharger à nouveau l’application en question, mais avec des données différentes.

Par conséquent, si vous constatez que le développeur n’a qu’une seule application dans son catalogue, prenez toutes les précautions avant de procéder à son téléchargement.

Politiques d’utilisation courtes, un gros indice

De Pradeo, ils recommandent également d’accéder à la politique d’utilisation de l’application que nous voulons télécharger, car cela peut révéler de nombreuses informations sur le fait qu’elle représente un danger ou non. Compte tenu des informations obtenues par la société de cybersécurité, un autre schéma courant est que les applications dangereuses ont tendance à avoir des politiques d’utilisation courtes qui fournissent à peine des données sur la protection des utilisateurs.

De plus, un autre facteur de risque est que ces politiques d’utilisation sont hébergées sur une page Google Doc ou Google Site. Alors maintenant vous savez, avant de télécharger une application qui vous semble suspecte, regardez les politiques d’utilisation qu’elles partagent dans le Play Store.

Consulter les entreprises ou les sites Web associés

Enfin, les experts en cybersécurité de Pradeo expliquent également que les applications dangereuses qu’ils découvrent ont également en commun qu’elles n’ont généralement pas de sociétés ou de sites Web associés. Si vous affichez les informations de contact du développeur, vous trouverez plusieurs sections qui vous donneront plus d’informations sur les responsables de l’application. Si ces sections sont vides, vous savez déjà que l’application que vous souhaitez télécharger n’est pas très fiable.

En plus de ces 3 recommandations de Pradeo, il existe d’autres astuces que vous pouvez utiliser pour détecter une application malveillante sur Android sans la télécharger. Gardez-les à l’esprit avant de cliquer sur le bouton « Installer » sur le Play Store et avant d’utiliser l’application en question, car une négligence peut entraîner une attaque contre vos données les plus personnelles, telles que votre adresse personnelle ou les identifiants d’accès à votre compte bancaire.