Un mobile Android conçu par Jony Ive est enfin possible

L’ère de Jony Ive chez Apple se termine 30 ans plus tard, alors maintenant, avec sa signature LoveFrom through, on est bien plus près de le voir concevoir un mobile Android… Let’s do it !

14/07/2022 23:01

Le récent Nothing Phone (1) de Carl Pei est probablement le mobile Android le plus similaire à un iPhone que vous ayez vu ces derniers temps, bien qu’en réalité nous pourrions très bientôt voir un téléphone Android conçu par Jony Ive, puisque l’ancien designer en chef d’Apple a a définitivement dit au revoir à la société de Cupertino.

Et tout cela alors que le marché commençait à flirter avec la hausse de prix d’Apple déjà attendue pour les futurs iPhone 14, et alors que de nombreux managers remettaient en cause la facture qu’Apple payait LoveFrom, l’étude indépendante que Jony Ive avait mise en place quelques années après quittant Cupertino et à travers lequel il a continué à collaborer avec le géant de la pomme.

Trois ans plus tard, il semble que l’amour soit terminé, car les deux compagnons de The Verge et du New York Times ont confirmé que le designer populaire et Apple se séparent trois ans plus tard et définitivement, et ils le font en pleine négociation d’une nouvelle collaboration. contrat et apparemment à cause d’une ligne rouge que Jony Ive aurait franchie.

L’ère Ive s’achève chez Apple trois ans après le départ du designer, qui cherche désormais plus de liberté et la possibilité d’accepter des clients sans avoir besoin d’autorisation de Cupertino.

Apple entame l’augmentation drastique des prix des mobiles

Comme il s’est avéré, en 2019, Apple et LoveFrom avaient conclu un accord de plusieurs millions de dollars estimé à environ 100 millions de dollars, de sorte que Jony Ive continuerait d’être lié à la conception des appareils, commandant les nouvelles équipes de conception de produits Apple. , bien que Tim Cook et les siens s’étaient gardés le droit de restreindre et/ou de choisir les clients avec lesquels LoveFrom pouvait ou non travailler.

À cette époque, Jony Ive a déclaré qu’il espérait continuer à collaborer avec Apple « pendant de nombreuses années », même s’il semble qu’il aurait maintenant demandé la liberté d’accepter les clients qu’il souhaitait, en essayant d’éliminer du nouveau contrat ce qui était nécessaire avant autorisation d’Apple qui n’aurait en aucun cas accepté cette condition.

De plus, évidemment, la décision semble également avoir pesé lourdement sur les critiques et les doutes du conseil d’administration de Cupertino pour les énormes sommes d’argent qui ont été versées à leur ancien designer en chef, qui, comme si cela ne suffisait pas, aurait pris LoveFrom à plusieurs des meilleurs designers d’Apple.

30 ans d’innovation technologique qui se disent adieu, et liberté totale pour un Jony Ive qui continuera à travailler avec Airbnb et Ferrari mais désormais avec la possibilité de signer un mobile Android… Pourquoi pas ?

Avec ces prémisses, il semble clair que le mariage était voué à la rupture, alors Jeff Williams, le directeur des opérations d’Apple, continuera à diriger personnellement les équipes de conception d’Apple, qui seront désormais épaulées par le service marketing jusqu’au moment de » le choix des produits ».

De son côté, Jony Ive, qui était chez Apple depuis 1992 en s’occupant de certains des produits les plus emblématiques comme l’iMac ou les écouteurs blancs de l’iPod, va désormais continuer à faire tourner LoveFrom en toute liberté, en gardant Airbnb et Ferrari comme ses principaux clients mais avec la possibilité, maintenant oui, de signer de nouveaux contrats également dans l’industrie mobile.

Verrons-nous un téléphone Android portant la signature de Jony Ive ? Eh bien, le temps nous le dira, mais maintenant au moins c’est plus possible que jamais…

Le plan de Samsung pour dépasser Apple : priorité absolue aux téléphones pliables ?