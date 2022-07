Apple commence la production d’essai de l’iPhone 14 et prévoit de produire en masse en août

Le lancement de l’iPhone 14 est presque là, et les nouvelles de Chine suggèrent qu’Apple prévoit déjà la production. Selon C’est la maisonApple commence sa production d’essai de l’iPhone 14 et le produira en masse le mois prochain.

Alors que les ventes de l’iPhone 13 ont été positives, les analystes de Wall Street estiment que l’iPhone 14 devrait se vendre encore mieux. Cependant, cela contredit la prédiction de l’analyste Brian White selon laquelle l’iPhone 14 luttera contre la faiblesse des dépenses de consommation cet automne.

Avec une économie plus faible et des forces inflationnistes qui pèsent sur les budgets, les consommateurs pourraient être plus inquiets à l’idée d’acheter la prochaine innovation iPhone d’Apple à l’automne, attendant peut-être que cet enfer économique soit passé avant de faire un tel achat, a déclaré White dans une note aux clients.

Malgré la baisse des ventes globales de smartphones dans le monde, la gamme actuelle d’Apple règne en maître sur le marché. Les ventes restent particulièrement fortes en Chine. En juin, les blocages de COVID-19 ont commencé à se relâcher et le pays a célébré des vacances de shopping. Selon l’analyste Krish Sankar, ce « fort rebond de la demande des consommateurs chinois » a aidé l’iPhone 13 à maintenir son élan si tard dans son cycle de vie.

Non seulement les analystes pensent que l’iPhone 14 fera mieux, mais Apple aussi. C’est la maison mentionne également que l’entreprise a donné à ses fournisseurs des prévisions de ventes légèrement supérieures à celles de l’année dernière. Alors que la production commence le mois prochain, nous devrions nous attendre à ce qu’Apple annonce son dernier appareil phare lors d’un événement clé en septembre.

Alors que la production commence, prévoyez-vous de passer à un iPhone 14 cette année ? Si oui, qu’attendez-vous le plus de l’appareil ? N’oubliez pas non plus que vous pouvez voter dans notre sondage sur votre fonctionnalité la plus attendue sur l’iPhone 14.

