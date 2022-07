One UI Watch 4.5 Beta 4 est ici avec plusieurs corrections de bogues

Les dernières séries Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic de Samsung reçoivent la dernière One UI Watch 4.5 Beta 4. Il y a seulement un jour, Samsung a annoncé que One UI Watch 4.5 pour la Galaxy Watch serait rendue publique au troisième trimestre. Ainsi, avec la dernière version bêta, nous sommes encore plus proches de la version de mise à jour stable.

Samsung a commencé à tester One UI Watch 4.5 au cours de la première semaine de juin et a ensuite publié deux autres mises à jour bêta sans intervalle ni période de correction. La dernière mise à jour bêta, One UI Watch 4.5 Beta 3, est sortie le 1er juillet. Et après deux semaines, la quatrième One UI Watch 4.5 Beta est désormais disponible pour les séries classiques Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4.

La nouvelle One UI Watch 4.5 Beta 4 est déployée pour les utilisateurs avec une version logicielle ZVG3. Comme prévu, la mise à jour est accompagnée de corrections de bogues et de performances améliorées. Vous pouvez trouver le changelog complet ci-dessous.

Bugs qui ont été corrigés

Correction du problème de fermeture forcée de la fenêtre contextuelle d’autorisation lorsque les utilisateurs ajoutent l’emplacement actuel dans Weather Tile

Correction du problème d’incompatibilité de l’état de connexion entre l’application Galaxy Wearable et le paramètre BT

Correction d’un problème ANR lors de la vérification de l’écran Samsung Health pendant l’exercice

Correction du problème de tremblement de temps du chronomètre

Fonction Watchface stabilisée

Fonction mode sommeil stabilisé

Correction du problème de plantage de Sysui

Amélioration de la stabilisation de Message App

Application de batterie de montre améliorée

D’autres améliorations sont appliquées

La nouvelle version bêta du gestionnaire Watch4 est également disponible avec la version 2.2.11.22071211. Vous pouvez mettre à jour l’application du gestionnaire vers la dernière version bêta à partir de l’avis d’inscription à la version bêta.

La One UI Watch 4.5 Beta 4 est disponible en direct. Ainsi, si vous avez déjà installé la bêta 3 sur votre montre, vous pouvez vous rendre sur Galaxy Wearable > Galaxy Watch4 > Paramètres Watch4 > Mise à jour du logiciel de la montre et appuyez sur Télécharger et installer pour obtenir la quatrième version bêta.

Si vous souhaitez rejoindre la version bêta et goûter aux nouvelles fonctionnalités de One UI Watch 4.5, suivez ces étapes.

Lancez l’application Samsung Members sur votre smartphone Galaxy. Vous verrez la bannière qui parle du programme bêta One UI Watch. Appuyez dessus. Vous allez maintenant être inscrit au programme bêta. Tout ce que vous avez à faire est d’attendre que votre candidature soit acceptée et vous devriez bientôt recevoir la mise à jour bêta de One UI Watch. En attendant, il est conseillé d’installer la dernière version bêta de l’application Galaxy Wearables.

Avant d’installer la mise à jour, vous devez noter que le micrologiciel peut présenter des bogues et des problèmes de fonctionnalité. Vous ne pourrez pas revenir à la dernière version stable de Watch UI, même si vous le souhaitez. Alors gardez cela à l’esprit avant de mettre à jour vers la version bêta. Mais la mise à jour stable pourrait sortir bientôt.

Source