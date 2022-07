M2 MacBook Air est livré avec des stickers Apple assortis, ajoutant des couleurs minuit et starlight à la collection.

Avec les critiques du M2 MacBook Air maintenant disponibles, nous pouvons en savoir un peu plus sur cet ordinateur avant sa sortie ce vendredi. Par exemple, différent du MacBook Pro, le nouvel Air est livré avec des stickers Apple assortis.

Comme l’a noté iJustinedans sa vidéo de déballage et de première impression du MacBook Air Midnight M2, outre le câble MagSafe tressé correspondant, les stickers Apple correspondent également à la couleur de l’ordinateur.

Avec cela, les collectionneurs d’stickers Apple peuvent désormais ajouter deux nouvelles versions : les stickers starlight et les stickers Apple de minuit.

Ce n’est pas toujours qu’Apple ajoute des stickers assortis à ses produits. Par exemple, la dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2021 avec l’iMac M1 24 pouces. Apple a ajouté plusieurs nouvelles couleurs à la gamme Mac et chacune d’elles a un sticker personnalisé.

Malheureusement, pour ceux qui aiment vraiment les produits assortis, il est important de noter que le câble MagSafe tressé M2 MacBook Air n’a qu’un seul « défaut ». La prise du chargeur est blanche et ne correspond pas à la couleur du reste du câble.

À propos du nouveau MacBook Air M2, les critiques ont fait l’éloge de son nouveau design, de sa webcam 1080p et de son autonomie d’une journée. Le principal problème, tout comme le MacBook Pro M2, est le stockage de modèle de base plus lent disponible.

Différent du MacBook Air M1, qui dispose de deux NAND de 128 Go, le MacBook Air M2 dispose d’un de 256 Go, ce qui le rend considérablement plus lent lors du transfert de plusieurs fichiers d’un endroit à l’autre.

Bien que cela ne soit pas un problème pour les utilisateurs quotidiens, cela peut être considéré comme un pas en arrière, car l’itération précédente avait un SSD plus rapide. Cela dit, si vous dépensez 200 $ de plus et optez pour le stockage SSD de 512 Go, vous n’aurez pas ce problème.

Envisagez-vous d’acheter le MacBook Air M2 ? Si oui, quelle configuration as-tu choisie ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

