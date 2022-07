Xiaomi vient de lancer un nouveau projecteur laser : jusqu’à 150 pouces pour moins que vous ne l’imaginez

Le nouveau Xiaomi est un super projecteur avec une résolution 8K qui coûte moins cher que vous ne l’imaginez

Deux ans après son lancement, Xiaomi a renouvelé son projecteur laser, le Xiaomi Laser Projector 1S. La nouvelle version est maintenant disponible en Chine et introduit des améliorations importantes par rapport à la version originale.

Le nouveau projecteur laser Xiami 1S 2022 se distingue par sa capacité à projeter des images jusqu’à 150 pouces de diagonale en résolution Full HD+. De plus, il est équipé d’algorithmes d’amélioration d’image basés sur l’IA, qui prennent en charge le décodage 4K et 8K.

Jusqu’à 150 pouces Full HD, HDMI 2.1 et plus dans le nouveau projecteur laser Xiaomi 1S

Le Xiaomi Laser Projector 1S est positionné au-dessus du Mi Smart Projector 2 que la société vend officiellement dans notre pays. C’est un appareil orienté vers le moyen-haut de gamme, comme son prix l’indique, d’environ 887 euros à changer. Fait intéressant, son prix en Chine est inférieur de 60 % à celui du modèle original sorti en 2020.

Cette nouvelle version a la capacité de projeter des images jusqu’à 150 pouces grâce à la technologie d’affichage laser ALPD, et dispose de systèmes d’amélioration d’image et de mise au point automatique. Sa luminosité peut atteindre 2400 lumens, 400 de plus que le modèle précédent.

Son système audio est soutenu par un double haut-parleur de 10 W, capable de produire un son stéréo avec un effet 260 virtuel. De plus, il inclut la prise en charge de Dolby Audio et DTS-HD.

Les appareils peuvent être connectés au projecteur via ses différents ports à l’arrière, y compris USB 2.0 et USB 3.0 ou HDMI 2.1 et eARC. De plus, la connexion WiFi vous permet de connecter le projecteur à l’écosystème Xiaomi Home et de le contrôler avec votre voix via l’assistant virtuel XiaoAI.

En Chine, le prix du projecteur est de 5 999 yuans, soit environ 887 euros à changer. Pour l’instant, la marque n’a pas confirmé si elle lancera cette version du projecteur sur les autres marchés du monde.

