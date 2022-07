Windows 11 Insider Build 25158 apporte une nouvelle interface utilisateur de recherche sur la barre des tâches

Une nouvelle version 25158 de Windows 11 Insider est en cours de déploiement pour les Insiders dans le canal Dev. Il s’agit d’une mise à jour hebdomadaire qui apporte des améliorations et de la stabilité pour une expérience sans bug. La dernière version 25151 pour le canal Dev a été publiée le 29 juin et la semaine dernière, Microsoft a publié deux versions dans le canal bêta. Découvrons tout sur le Windows 11 Insider Build 25158 mettre à jour.

Parallèlement à la dernière version de Windows 11 Insider, Microsoft publie également de nouvelles mises à jour pour les applications d’appareil photo et de lecteur multimédia pour les initiés en commençant par le canal de développement. La nouvelle mise à jour de l’appareil photo est livrée avec la version 2022.2206.2.0 et version du lecteur multimédia 11.2206.30.0.

Les ISO de la nouvelle version d’aperçu sont également disponibles pour les utilisateurs pour installer la mise à jour manuellement.

Badges de notification pour les Widgets

Parlant maintenant de nouvelles fonctionnalités, la nouvelle mise à jour apporte un badge de notification pour les widgets dans la barre des tâches. Et lorsque l’utilisateur clique sur le tableau des widgets, il affiche les nouvelles informations, notifications ou actualités.

Nouvelle icône de recherche

Microsoft teste différents types d’interface utilisateur d’icône de recherche sur la barre des tâches. Il existe trois formats d’interface utilisateur différents. Ainsi, différents appareils recevront différentes mises en page.

Le déploiement de ces fonctionnalités sera disponible pour un nombre limité d’utilisateurs dans un premier temps. D’autres utilisateurs bénéficieront également de ces fonctionnalités bientôt.

Les mises à jour des applications Camera et Media Player sont déployées pour les Insiders dans le canal Dev, quel que soit le numéro de build. Et il sera également déployé sur d’autres canaux. La nouvelle mise à jour de l’appareil photo apporte la lecture de codes QR et de codes-barres. Alors que le lecteur multimédia prend en charge l’extraction de CD.

Il existe quelques autres améliorations et corrections de bogues fournies avec la dernière build 25158 de Windows 11 Insider Preview. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet, y compris les problèmes connus, en rubrique ici.

Si vous avez rejoint le canal de développement sur le programme de prévisualisation de Windows Insider et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la dernière version de prévisualisation de développement. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez installer la nouvelle version sur votre PC.

