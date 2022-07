Pourquoi vous ne devriez pas attendre l’Apple Watch Series 8

Nous ne sommes qu’à quelques mois d’une éventuelle annonce de l’Apple Watch Series 8. Avec elle, nous nous attendons à de légères mises à niveau de la série 7, offrant quelques nouvelles fonctionnalités que nous n’avions pas auparavant. Cependant, l’Apple Watch Series 8 vaut-elle la peine d’attendre ?

Aucun changement de conception par rapport à l’Apple Watch Series 7

L’Apple Watch Series 8 devrait avoir le même aspect et la même sensation que la série 8. Cela dit, la prochaine version d’Apple Watch devrait avoir une option de 41 mm et 45 mm. Les tailles d’Apple Watch durent généralement trois séries avant que l’entreprise ne mette à niveau la taille. Il est donc probable que la taille de la montre ne changera pas avant la série 10 ou avec la sortie d’une montre en édition spéciale comme la rumeur Apple Watch robuste.

En plus de garder le même look, il est probable que le processeur de l’Apple Watch Series 8 restera le même que celui des modèles Series 6 et 7, selon Bloomberg.

Peu de nouveautés sur l’Apple Watch Series 8

Il a été prédit par Mark Gurman de Bloomberg et l’analyste Ming-Chi Kuo que l’Apple Watch Series 8 comprendra un capteur de température corporelle. Il est possible que cette fonctionnalité avertisse le propriétaire de la montre s’il a de la fièvre. Bien que de nombreuses rumeurs circulent, il n’est pas certain que cela se produise, car le capteur de température corporelle devra obtenir l’approbation de la FDA.

Il y a également eu des rapports sur un capteur de surveillance de la pression artérielle ou un moniteur de glycémie. Cependant, les rapports de Gurman suggèrent qu’il faudra peut-être des années à ces services de suivi de la santé pour arriver à l’Apple Watch. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par les fonctionnalités de santé fournies par Apple Watch, ce ne serait pas une raison valable de passer à la série 8.

watchOS 9 apportera plus de nouvelles mises à jour.

Pour ceux qui ont déjà une Apple Watch 4 ou une version plus récente, vous pouvez déjà vous attendre à voir de nouvelles fonctionnalités cet automne grâce à la sortie de watchOS 9. Avec la mise à jour logicielle, le suivi du sommeil est amélioré, de nouveaux cadrans de montre, le suivi des médicaments, les zones de fréquence cardiaque et nouvelles langues sur le clavier QWERTY de la série 7.

Prime Day a la meilleure offre que vous trouverez.

À partir de 279 $ pour un 41 mm sur Amazon, c’est la meilleure offre pour une toute nouvelle Apple Watch Series 7. Normalement, les prix commencent à 399 $, donc si vous cherchez à acheter, vous feriez mieux d’être rapide car Prime Day est sur le point finir pour ceux d’entre nous aux États-Unis. Cependant, même à prix régulier, l’Apple Watch Series 7 vaudra toujours le prix pour de nombreux utilisateurs.

