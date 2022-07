Écran de verrouillage iOS 16 : personnalisation pratique de l’iPhone avec des widgets, des polices et des photos

La mise à jour principale avec iOS 16 est la possibilité de créer des écrans de verrouillage personnalisés. À partir de widgets, de polices, de photos, de nouveaux fonds d’écran, etc., suivez la procédure pour découvrir comment créer un écran de verrouillage iOS 16 personnalisé sur iPhone.

La prochaine version majeure du logiciel pour iPhone comprend une gamme de fonctionnalités pratiques pour les messages, les notifications, les photos, la messagerie, Safari, etc.

Cependant, ce qui attirera probablement le plus l’attention, c’est la nouvelle fonctionnalité personnalisée d’écran de verrouillage iOS 16. C’est le plus grand support de personnalisation que nous ayons vu d’Apple avec l’iPhone, s’appuyant sur tout le travail qu’il a fait avec iOS 14 lorsqu’il a fait ses débuts avec des widgets ainsi que certains de ses visages Apple Watch soignés.

iOS 16 est actuellement disponible en version bêta publique gratuite ou payante pour les développeurs. En savoir plus sur l’installation d’iOS 16 dans notre guide complet.

Écran de verrouillage iOS 16 : comment personnaliser l’iPhone

Après avoir installé iOS 16, appuyez longuement sur votre écran de verrouillage Si vous utilisez un ancien fond d’écran, vous devrez en créer un nouveau pour créer un écran de verrouillage personnalisé. Appuyez sur le bleu + icône dans le coin inférieur droit Choisissez un fond d’écran parmi les meilleures catégories ou balayez ci-dessous pour afficher toutes les options Appuyez sur le + icône sous l’heure pour sélectionner des widgets Les widgets recommandés sont en haut, plus de choix par catégorie ci-dessous Appuyez sur le il est temps de personnaliser la police et couleur Appuyez sur la date pour ajouter un widget en haut Les choix incluent Calendrier, Horloge, Fitness, Rappels, Stock et Météo

Voici un aperçu pratique du processus :

Si vous appuyez sur le bouton « Personnaliser » sur un ancien fond d’écran, vous serez invité à « Ajouter un nouveau » pour continuer.

Les photos peuvent être très nettes avec le nouvel écran de verrouillage et vous pouvez même le configurer pour faire pivoter vos photos avec le fond d’écran « Photo Shuffle ».

Vous pouvez ajouter jusqu’à 4 petits widgets, 2 petits et 1 moyen, ou 2 moyens widgets dans l’espace inférieur de l’écran de verrouillage.

Le moyen le plus rapide d’ajouter des widgets est de les toucher, mais vous pouvez les faire glisser et les déposer si vous voulez être plus précis avec le placement.

Appuyez sur l’heure pour personnaliser sa police et sa couleur. Balayez de droite à gauche pour révéler plus d’options de couleurs ainsi que la palette de couleurs complète pour une teinte totalement personnalisée.

Vous pouvez également ajouter 1 widget à la section supérieure du jour/de la date, appuyez dessus pour faire une sélection.

Appuyez sur l’icône à trois points en bas à droite pour activer le zoom en perspective et robinet Fait dans le coin supérieur droit lorsque vous avez terminé.

De retour sur la page principale de personnalisation de l’écran de verrouillage, vous pouvez également appuyer sur Se concentrer en bas pour en lier un spécifique à cet écran de verrouillage spécifique.

Comment fonctionnent les widgets de l’écran de verrouillage ?

Une fois que vous avez placé des widgets sur votre écran de verrouillage, vous obtiendrez des données en direct présentées chaque fois que vous y jetez un coup d’œil. Cependant, comme les widgets de l’écran d’accueil, ils ne sont pas directement interactifs, donc lorsque vous les appuyez, vous serez redirigé vers l’application correspondante (Calendrier, Météo, Rappels, etc.).

Combien d’écrans de verrouillage iOS 16 pouvez-vous créer ?

À tout moment, vous pouvez appuyer sur Personnaliser pour modifier un écran de verrouillage ou appuyer sur l’icône bleue + pour en créer un nouveau.

On ne sait pas exactement combien d’écrans de verrouillage vous pouvez créer, mais jusqu’à présent, j’en ai créé 21 😅.

Comment changer d’écran de verrouillage

Semblable aux visages Apple Watch, une fois que vous avez plusieurs écrans de verrouillage, il est facile de basculer entre eux en appuyant longuement sur votre écran de verrouillage et en glissant pour en sélectionner un autre.

Comment supprimer des écrans de verrouillage personnalisés

Pour supprimer les écrans de verrouillage personnalisés, appuyez longuement sur l’un d’eux et choisissez « Supprimer le fond d’écran » en bas.

Verrouiller les écrans et la durée de vie de la batterie ?

Les nouveaux fonds d’écran Météo et Astronomie d’iOS 16 sont vraiment impressionnants, mais gardez à l’esprit qu’ils demanderont un accès à la localisation (qui peut être mis à jour toutes les 15 minutes), ce qui peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie de votre iPhone.

Avez-vous hâte d'utiliser le nouvel écran de verrouillage iOS 16 ?

