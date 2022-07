iOS 16 apporte une nouvelle personnalisation Memoji avec 17 nouvelles coiffures, plus

Avec iOS 16, Apple apporte encore plus de personnalisation Memoji. L’année dernière, l’entreprise a misé sur plus de 40 nouvelles tenues et options d’accessibilité. Cette fois, Apple rend Memoji plus tendance avec de nouvelles coiffures, des poses d’stickers, etc. Avec la version bêta publique d’iOS 16 désormais disponible, découvrez ce que vous pouvez faire avec Memoji sur ce système d’exploitation.

Memoji est un succès depuis qu’Apple l’a introduit sur le keynote de l’iPhone X. En utilisant le capteur TrueDepth pour réagir avec votre visage, Memoji a reçu beaucoup de battage médiatique au fil des ans.

Par exemple, de nombreux utilisateurs – et Apple lui-même – ont créé des karaokés amusants avec cette fonctionnalité. Et depuis que la société a introduit Memoji Sticker, le rendant accessible à tous les utilisateurs d’iPhone, cette fonction est devenue encore plus populaire.

Chaque année, Apple introduit un peu plus de personnalisation : prise en charge de la langue, nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, lunettes, etc. Maintenant, avec iOS 16, vous pouvez changer beaucoup de choses avec votre avatar Memoji.

Voici tout ce qui est nouveau avec lui :

Plus de poses d’stickers : Les stickers Memoji sur iOS 16 incluent six nouvelles poses ;

Les stickers Memoji sur iOS 16 incluent six nouvelles poses ; Coiffures : Choisissez parmi 17 coiffures nouvelles et mises à jour, y compris de nouveaux styles bouclés, des mises à jour des styles de boucles hautes, des tresses de boîte et des tresses de boxeur ;

Choisissez parmi 17 coiffures nouvelles et mises à jour, y compris de nouveaux styles bouclés, des mises à jour des styles de boucles hautes, des tresses de boîte et des tresses de boxeur ; Nez : Choisissez parmi plus d’options de nez lorsque vous personnalisez votre Memoji ;

Choisissez parmi plus d’options de nez lorsque vous personnalisez votre Memoji ; Plus de couvre-chefs : Donnez du style à votre Memoji avec un bonnet ;

Donnez du style à votre Memoji avec un bonnet ; Rouges à lèvres plus neutres : Personnalisez votre Memoji sur iOS 16 avec plus d’options pour une couleur de lèvre neutre.

En plus de cela, tous les stickers Memoji peuvent être utilisés comme images de contact, et vous avez le choix entre trois nouvelles poses d’stickers de contact.

Êtes-vous impatient de personnaliser encore plus votre avatar Memoji sur iOS 16 ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :