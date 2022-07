Si vous aimez les mémos vocaux WhatsApp, vous adorerez la nouvelle fonctionnalité sur laquelle ils travaillent

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.16.3, révèle que le client de messagerie travaille sur la possibilité de publier des notes vocales dans vos mises à jour de statut.

WhatsApp est le client de messagerie le plus populaire aujourd’hui avec plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs par mois et la grande majorité d’entre eux utilisent davantage les notes vocales que les SMs pour communiquer avec leurs amis et leur famille.

Pour cette raison, l’application détenue par Meta n’a cessé d’améliorer cette fonctionnalité avec de nouvelles fonctionnalités telles qu’un nouveau lecteur de notes vocales qui vous permet de continuer à écouter un audio, même si vous quittez l’application, ou de nouvelles commandes d’enregistrement pour les notes vocales. voix avec laquelle vous pouvez mettre en pause ou reprendre l’enregistrement à tout moment.

Eh bien, si vous aimez les notes vocales WhatsApp, nous avons de bonnes nouvelles pour vous, car vous allez adorer la nouvelle fonctionnalité sur laquelle travaille le client de messagerie.

Les statuts audio arrivent très bientôt sur WhatsApp

Les gars du média spécialisé WABetaInfo ont découvert dans la dernière bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.16.3, que la plateforme de messagerie travaille sur une fonction qui vous permettra de publier des notes vocales dans vos mises à jour de statut.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, une fois cette nouvelle fonctionnalité disponible, dans l’onglet États, vous verrez un nouveau bouton en bas avec une icône de microphone avec laquelle vous pourrez rapidement partager un mémo vocal dans votre Mise à jour du statut.

Ces nouveaux statuts audio, comme tous les autres types de statuts, ne seront partagés qu’avec les personnes que vous avez choisies dans leurs paramètres de confidentialité et seront cryptés de bout en bout.

Comment transcrire un audio WhatsApp en texte sans le lire ni le marquer comme lu

Cette fonctionnalité est toujours en développement et nous ne savons donc pas encore quand elle commencera à être déployée pour les testeurs bêta d’Android. Dans tous les cas, si vous souhaitez essayer à la fois cette nouvelle fonctionnalité et d’autres qui arrivent plus tard avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp Beta dès que possible.

