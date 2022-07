Pouvez-vous passer de watchOS 9 Beta à watchOS 8 sur Apple Watch ?

Apple lors de son événement WWDC22 a annoncé les nouvelles versions de différents systèmes d’exploitation pour sa gamme de produits. Nous avons pu voir les nouveaux iOS 16, macOS 13, tvOS et HomePodOS 15 et watchOS 9. Bien sûr, en tant que propriétaire d’une Apple Watch, vous voudriez facilement passer à la nouvelle version bêta de watchOS 9. Mais, comme vous vous en doutez avec le logiciel bêta, il y aura quelques problèmes qui peuvent ou non avoir un impact sur votre utilisation quotidienne de la montre. Donc, l’idée de revenir à la version précédente est une excellente idée. Alors, pouvez-vous rétrograder de watchOS 9 beta à watchOS 8 ? Lisez la suite pour savoir.

Passer de la version bêta de watchOS 9 à watchOS 8 ?

Contrairement à votre iPhone, iPad ou même à votre MacBook, l’Apple Watch est l’un de ces appareils qui ne vous permet pas de revenir à la version précédente. Vous n’avez aucune méthode pour rétrograder le système d’exploitation de votre Apple Watch. En effet, lorsque vous connectez la montre à votre PC, la montre se charge uniquement. Le câble ne prend en charge aucun transfert de données entre les deux appareils.

Alors, que pouvez-vous réellement faire pour revenir à la version précédente de watchOS sur votre Apple Watch ? Eh bien, il y a trois choses que vous pouvez réellement faire. Bien sûr, les méthodes peuvent sembler étranges, mais c’est le seul moyen pour le moment.

Rendez-vous au centre de service Apple

Étant donné que vous ne pouvez rien faire avec votre Apple Watch à part la mettre à jour et l’utiliser comme prévu, le déplacement vers le centre de service est la seule option raisonnable et sensée dans ce cas. Vous pouvez l’envoyer au centre de service lorsque votre appareil est sous garantie ou si vous avez l’Apple Care+ sur votre montre. La restauration sera effectuée gratuitement par le centre de service. Si votre appareil n’est plus sous garantie, ils vous factureront une somme modique pour remettre votre montre à la version précédente de watchOS.

Passer à la mise à jour de la bêta publique

Apple a publié la première version bêta publique de watchOS 9, si vous utilisez la version bêta du développeur, vous pouvez passer à la version bêta publique pour une meilleure expérience. Ou vous pouvez mettre à niveau votre montre vers la nouvelle version lorsqu’elle est sortie. Vous pouvez rester connecté avec nous pour les nouvelles de mise à jour du logiciel watchOS.

Attendez la mise à jour stable de watchOS

L’autre chose sensée que vous pouvez faire est d’attendre. Étant donné que vous avez rejoint le programme bêta de watchOS, le mieux que vous puissiez faire est de mettre à jour continuellement votre Apple Watch jusqu’à ce que la version stable de watchOS soit publiée. Une fois que vous êtes sur la version stable, ça devrait aller. De plus, si jamais vous souhaitez tester la version bêta de watchOS, il est conseillé de l’essayer sur un appareil secondaire.

Conclusion

Étant donné qu’il est impossible pour un utilisateur de revenir à la version précédente de watchOS, il est tout simplement préférable d’éviter d’installer la version bêta du dernier watchOS disponible. Attendre la version stable est une option plus judicieuse lorsque vous n’avez qu’une seule Apple Watch avec vous. Il est toujours ahurissant que vous ne puissiez pas revenir à la version précédente de watchOS. Cependant, nous espérons qu’avec les futures versions des nouvelles montres Apple, les utilisateurs auront la possibilité de revenir à la version précédente de la version bêta qui ne leur convient tout simplement pas au quotidien.