Apple dévoile iOS 15.6 RC et iPadOS 15.6 RC

Hier, Apple a publié la première version bêta d’iOS 16 ainsi que la version révisée de la version bêta 3 d’iOS 16. Et le lendemain, Apple publie désormais les versions iOS 15.6 Release Candidate et iPadOS 15.6 Release Candidate. Bien que l’iOS 16 soit une mise à jour majeure, il a encore besoin de quelques mises à jour bêta jusqu’à ce qu’il soit adapté à une utilisation régulière. Et si vous êtes également dans la version bêta d’iOS 15.6, voici tout sur les nouveaux iOS 15.6 RC et iPadOS 15.6 RC.

La dernière mise à jour bêta d’iOS 15.6, c’est-à-dire la cinquième version bêta, a été publiée la semaine dernière. La semaine dernière, beaucoup d’entre nous s’attendaient à la version candidate, mais Apple nous a surpris avec une nouvelle version bêta. Ce n’est pas quelque chose que nous avons vu pour la première fois, donc des surprises comme celle-ci sont courantes.

Outre iOS 15.6 RC et iPadOS 15.6 RC, Apple a également publié macOS Monterey 12.5 RC, tvOS 15.6 RC et watchOS 8.7 RC. iOS 15.6 RC et iPadOS 15.6 RC sont livrés avec un numéro de build 19G69. Et la version publique viendra également avec le même numéro de version qui est attendu la semaine prochaine si Apple ne surprend pas avec un autre RC qui s’est produit plusieurs fois auparavant.

La taille de mise à jour des nouvelles versions Release Candidate dépend de la mise à jour dont vous venez. Si vous effectuez une mise à jour à partir de la version bêta 5, elle pèse environ 4 à 5 Go. Et comme il s’agit d’une version candidate à la publication qui est exactement la même que la version publique qui sortira la semaine prochaine, nous ne nous attendons pas à de grands changements ou à de nouvelles fonctionnalités. Cependant, vous pouvez vous attendre à des corrections de bogues et à quelques améliorations.

Les versions iOS 15.6 RC et iPadOS 15.6 RC sont désormais disponibles pour les développeurs et les bêta-testeurs. Et si vous utilisez des versions bêta d’iOS 15.6, vous pouvez vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Et si vous êtes sur la version publique d’iOS 15.5, inutile de passer à la version bêta car elle sera disponible au public la semaine prochaine.

Avant de mettre à jour votre iPhone ou iPad, assurez-vous de le charger à 50 % et de faire une sauvegarde. Comme il s’agit d’une mise à jour bêta, il peut y avoir quelques bugs. Et si vous souhaitez essayer la nouvelle version bêta d’iOS 16 avec des modifications majeures et de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez consulter ce guide pour installer iOS 16 bêta.

