Verizon lance un plan 5G d’entrée de gamme « Welcome Unlimited » plus abordable à 30 $ par mois

Après avoir mis à niveau son forfait 5G à 35 $ le mois dernier avec un point d’accès de 5 Go, Verizon est de retour aujourd’hui avec un tout nouveau forfait qui offre son prix le plus abordable pour obtenir des données illimitées, y compris une couverture 5G. Verizon Welcome Unlimited est le nouveau plan d’entrée de gamme à un prix aussi bas que 30 $ par ligne et par mois avec quatre téléphones.

Verizon a annoncé aujourd’hui la nouvelle offre Welcome Unlimited dans un communiqué de presse :

« Welcome Unlimited permet à davantage de personnes de passer au réseau sur lequel les Américains comptent le plus, à un prix très compétitif », a déclaré Manon Brouillette, PDG de Verizon Consumer Group. « Aujourd’hui, nous permettons aux clients de quitter facilement leur fournisseur de services sans fil et de rejoindre Verizon à un prix d’entrée de gamme lorsqu’ils apportent leur propre appareil. »

Voici les détails:

Welcome Unlimited comprend des appels, des SMs et des données illimités sur le réseau national 5G de Verizon

Comprend un accès illimité à la couverture 5G de Verizon, mais une limitation peut se produire dans les zones encombrées et le point d’accès n’est pas inclus

30 $ par ligne par mois pour quatre lignes avec paiement automatique, plus taxes et frais

Jusqu’à 240 $ de carte-cadeau électronique Verizon par ligne lorsque vous activez votre propre téléphone 4G LTE ou 5G sur le plan Welcome Unlimited – jusqu’à 960 $ pour une famille de quatre personnes

Netcost-security.fr’s Take – Bienvenue Différences illimitées

C’est formidable de voir Verizon proposer un forfait illimité d’entrée de gamme encore plus abordable qui inclut une couverture 5G. Welcome Unlimited à partir de 30 $ par ligne avec paiement automatique et quatre lignes est de 5 $ en dessous du forfait illimité 5G Start qui coûte 35 $ par ligne.

Les deux principales différences entre Welcome Unlimited et 5G Start sont que vous n’obtenez pas le point d’accès de 5 Go et qu’il est possible de voir votre vitesse limitée dans les zones très fréquentées avec le Welcome Unlimited à 30 $.

Plus de différence est qu’avec le plan Welcome Unlimited, toutes vos lignes sont sur ce plan. En revanche, avec 5G Start, 5G Do More, 5G Play More et 5G Get More de Verizon, vous pouvez mélanger et assortir des plans sur différentes lignes. Et comme 5G Start, vous n’avez pas accès à la 5G UWB de Verizon – la version la plus rapide de la 5G avec Welcome Unlimited.

Cependant, si vous avez vraiment besoin du forfait illimité le plus basique et que vous voulez le réseau fiable et rapide de Verizon, Welcome Unlimited ressemble à une valeur solide.

Pour voir le nouveau plan Welcome Unlimited, faites défiler vers le bas sous les quatre principaux plans 5G sur la page de destination de Verizon.

