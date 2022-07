Allez dire au revoir, car un autre des services vedettes de Google est sur le point de fermer

Au revoir pour toujours Duo : Google commence à éliminer le dernier de ses grands échecs dans les applications de communication et de messagerie.

Après plusieurs années de chaos avec ses solutions de communication, ainsi que d’échec après échec, il semble que Google veuille accélérer l’homogénéisation et la simplification de ces applications de base, qui ont d’abord commencé le licenciement de Hangouts pour l’intégrer dans Chat et maintenant elles aussi annoncent la fin de Google Duo, un service qui de son côté va fusionner avec Meet.

Les confrères de SamMobile nous en ont parlé en suivant la piste de 9to5Google, alors qu’en réalité la convergence des plateformes Duo et Meet avait déjà été confirmée par Google il y a quelques semaines, rapportant de Mountain View que ce sera à la fin de cette année quand Duo sera complètement remplacé pour la nouvelle application Meet, qui bien sûr recevra progressivement toutes les fonctionnalités de Google Duo.

La nouvelle est maintenant que Google a déjà fait le premier pas vers l’intégration, en commençant par informer directement les utilisateurs de ses services d’appel vidéo, car les applications Duo ont commencé à montrer à certains utilisateurs une carte indiquant que « Duo s’améliore encore plus », avec des informations sur ce qui nous attend dans les mois à venir.

En effet, à l’ouverture de la carte, ce message s’affiche on ne peut plus clair et concis :

Votre application Duo deviendra Meet, avec un nouveau nom et une nouvelle icône et plus de fonctionnalités comme les effets d’arrière-plan.

Maintenant oui, préparez-vous car Google a fixé une date de fermeture pour l’un de ses services vedettes

Comme nous vous l’avons déjà dit, cette carte n’est toujours présentée qu’à une petite partie des utilisateurs qui utilisent la dernière version de l’application Google Duo, en particulier la version 169.0.459621665.duo.android_20220612.16_p6.

Nous y trouverons de l’interactivité pour nous montrer les nouvelles à venir, car en plus du message, nous verrons deux boutons sur lesquels nous pouvons appuyer et qui indiquent « Je l’ai » et « Plus d’informations », avec une fonctionnalité qui est assez intuitif dans chaque cas.

Si nous cliquons sur « Compris », nous verrons des options pour créer une nouvelle réunion ou un nouveau calendrier dans Google Agenda, des fonctionnalités exclusives à Meet, tandis que si nous cliquons sur le bouton « En savoir plus », nous serons redirigés vers un article de support où Ils nous montrent tous les changements récents et les nouvelles de Google Duo.

En plus de la carte qui démarre le processus d’intégration, avec cette nouvelle compilation, vous recevrez des arrière-plans virtuels pour vos visioconférences, des discussions textuelles lors de réunions et des sous-titres en temps réel, ainsi que l’augmentation de la limite de personnes dans un appel vidéo de groupe de 32 jusqu’à 100 participants.

Chaque nuage a une ligne argentée! Voyons si celui-ci est le charme avec les options de communication de Google…

