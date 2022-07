La version candidate de watchOS 8.7 est mise en ligne pour les développeurs !

Apple publie la version candidate de watchOS 8.7. Il devient officiel un jour après l’annonce de la version bêta publique de watchOS 9. La société teste watchOS 8.7 depuis deux mois et nous sommes maintenant proches de la sortie publique de watchOS 8.7. Oui, la mise à jour de la version candidate est disponible pour les développeurs, ce qui indique que nous pouvons voir la mise à jour publique plus tard cette semaine ou la semaine prochaine. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour de la version candidate de watchOS 8.7.

Apple intègre la version candidate à la montre avec un 19U66 numéro de construction. Évidemment, si vous utilisez déjà watchOS 8.7 beta 5, vous recevrez la version candidate en direct. Et comme toujours, la mise à jour est disponible pour tous les modèles d’Apple Watch compatibles avec watchOS 8.

Pour ceux qui ne connaissent pas la release candidate. C’est le nouveau nom des versions Golden Master d’Apple. Il s’agit d’une version finale transmise en premier aux développeurs pour les tests finaux. Cela indique simplement que nous sommes proches de la version publique, généralement, elle sera disponible dans une semaine environ.

Apple n’a encore rien mentionné dans les notes de publication, mais la version précédemment publiée apporte la prise en charge de l’application ECG pour Apple Watch Series 4 ou version ultérieure et les notifications de rythme cardiaque irrégulier au Mexique. Et nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple étende la prise en charge de la notification d’ECG et de rythme cardiaque irrégulier à davantage de régions avec cette mise à niveau. En dehors de cela, vous pouvez vous attendre à des améliorations à l’échelle du système avec la nouvelle mise à jour. Comme nous ne connaissons pas encore les goodies de watchOS 8.7, vous pouvez vérifier les fonctionnalités publiées avec watchOS 8.6.

Comment installer watchOS 8.7 RC

Si vous êtes un développeur enregistré ou un testeur bêta, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour télécharger watchOS 8.7 RC sur votre Apple Watch. Avant de passer aux étapes, assurez-vous que votre iPhone ou iPad fonctionne sur les derniers iOS 15.6 RC et iPadOS 15.6 RC.

Dans un premier temps, ouvrez le Application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter aux termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur installer.

Une fois que vous appuyez sur le bouton d’installation, il téléchargera et installera la dernière mise à jour sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, la montre redémarrera automatiquement avec la dernière version candidate de watchOS 8.7. Maintenant, vous pouvez également profiter de sa dernière fonctionnalité avant la version stable.

