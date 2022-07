Sortie de la bêta publique de macOS 13 Ventura [How to Download]

Les utilisateurs de macOS peuvent enfin avoir un avant-goût de macOS 13 Ventura. C’est vrai! La version bêta publique de macOS 13 Ventura est sortie et maintenant, vous pouvez l’essayer ! À condition que votre système soit pris en charge pour relancer la mise à jour qui est. À ce jour, la version bêta du développeur était uniquement disponible et, pour obtenir cette mise à jour, vous deviez payer pour un compte de développeur. La bonne partie de la version bêta publique est que vous pouvez l’essayer gratuitement et rencontrer moins de bogues et de problèmes par rapport à la version bêta du développeur de macOS Ventura. Le numéro de build de la bêta publique est 22A5295i.

Alors, qu’est-ce que macOS Ventura apporte à la table ? Beaucoup de nouvelles fonctionnalités et de meilleures performances et sécurité globales. Pour commencer, l’application de messagerie vous permettra désormais de rechercher facilement n’importe quel contenu dans vos e-mails, avec la possibilité d’annuler l’envoi, de planifier des envois ainsi que d’ajouter des liens riches à votre e-mail. Safari bénéficie désormais d’une amélioration avec les clés de passe et également la possibilité de partager via des messages. Bien sûr, il existe un bon nombre de fonctionnalités utiles avec macOS Ventura 13, et si vous souhaitez profiter du nouveau système d’exploitation, voici un guide sur la façon de télécharger la version bêta publique de macOS Ventura.

Télécharger la version bêta publique de macOS Ventura

Avant de voir comment télécharger la version bêta publique de macOS Ventura, vous devez d’abord savoir si votre Mac est pris en charge par le nouveau système d’exploitation ou non. Voici donc une liste des Mac pris en charge par macOS Ventura.

Appareils pris en charge par macOS Ventura

iMac (2017 et versions ultérieures)

iMac Pro (2017)

MacBook (2017 et versions ultérieures)

MacBook Pro (2017 et versions ultérieures)

Mac mini (2018 et versions ultérieures)

MacBook Air (2018 et versions ultérieures)

Mac Pro (2019 et versions ultérieures)

Mac Studio 2022

Maintenant que vous savez quels systèmes sont pris en charge par macOS Ventura, vous pouvez suivre ces étapes pour télécharger la version bêta publique sur votre appareil pris en charge. Commençons.

Téléchargez et installez la version bêta publique de macOS 13

Faites une sauvegarde de votre Mac sur lequel vous prévoyez d’installer macOS Ventura. Cela vous aidera si vous envisagez de restaurer la version précédente. La prochaine étape est de se diriger vers le Site Web de la bêta publique d’Apple. Si vous êtes membre du programme Apple Beta, connectez-vous avec votre identifiant Apple. Sinon, vous pouvez toujours vous inscrire pour devenir membre. Sur la page bêta publique, vous verrez une option indiquant choisir macOS. Maintenant, assurez-vous d’inscrire votre Mac afin d’avoir accès à la version bêta publique. Faites défiler un peu plus bas et vous verrez le Télécharger l’utilitaire d’accès à la bêta publique de macOS. Téléchargez l’utilitaire et accédez au dossier dans lequel il est téléchargé sur votre Mac. Double-cliquez sur l’utilitaire pour le monter, puis double-cliquez sur le fichier Acess utility.pkg. Avec le profil bêta installé sur votre Mac, la fenêtre de mise à jour logicielle devrait maintenant s’afficher sur votre écran. Cliquez sur Télécharger pour obtenir la version bêta publique de macOS 13 Ventura sur votre Mac. Une fois le téléchargement terminé, vous pourrez installer facilement la nouvelle version bêta publique sur votre Mac.

C’est ainsi que vous pouvez accéder et télécharger la version bêta publique de macOS Ventura pour votre Mac pris en charge. Donc, si vous avez un Mac pris en charge, installez la nouvelle version bêta publique et essayez de nouvelles fonctionnalités telles que l’utilisation de votre iPhone comme webcam pour votre Mac et la possibilité de partager votre iCloud PhotoLibary avec les membres de votre famille.

