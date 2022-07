Apple publie la mise à jour tant attendue de la version bêta publique d’iOS 16

L’attente est finalement terminée! Apple lance la première version bêta publique d’iOS 16 et d’iPadOS 16. Oui, tout le monde peut désormais goûter aux fonctionnalités d’iOS 16. Si vous n’êtes pas un développeur enregistré, vous pouvez désormais rejoindre le programme de test bêta public d’Apple et télécharger la version bêta de le prochain iOS 16 sur votre iPhone gratuitement.

La première version bêta publique d’iOS 16 est basée sur la réédition de la troisième version bêta des développeurs de la semaine dernière. Oui, Apple a également réédité la version bêta 3 du développeur iOS 16. C’est peut-être parce qu’il faut faire correspondre à la fois la version bêta publique et la version bêta du développeur afin qu’elle ne puisse pas affecter les versions bêta à venir. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour bêta publique d’iOS 16.

Comme la mise à jour est basée sur la version bêta révisée de la semaine dernière pour les développeurs, la dernière version bêta publique est étiquetée avec le même numéro de version disponible dans la nouvelle bêta dev 3 – 20A5312j (identique pour iOS 16 et iPadOS 16). La taille de la mise à jour de la version bêta publique d’iOS 16 est d’environ 5 Go. Et si vous utilisez la version bêta du développeur, la mise à niveau révisée de Dev Beta 3 pèse environ 1,09 Go. Cependant, si vous effectuez une mise à niveau à partir d’iOS 15.5, le téléchargement nécessitera davantage de données.

Bêta publique d’iOS 16 iOS 16 version bêta de développement 3 révisée

La première version bêta publique d’iOS 16 comprend toutes les fonctionnalités des trois dernières versions bêta du développeur, ainsi que toutes les modifications apportées à la version révisée de la version bêta du développeur 3. Cela inclut la nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage dans iOS 16. La version bêta publique d’iPadOS 16 devient également similaire. fonctionnalités (à l’exception de la personnalisation de l’écran de verrouillage qui est exclusive à iOS 16). Vous pouvez consulter tous les changements majeurs dans nos articles Beta 1, Beta 2 et Beta 3.

Voyons maintenant les dernières modifications qui peuvent être trouvées dans la version bêta publique d’iOS 16 et la Dev Beta 3 révisée.

Widget multimédia pleine grandeur désormais disponible pour la notification et l’écran de verrouillage (par exemple, pochette d’album avec boutons de contrôle multimédia)

L’option Siri Call Hangup a été supprimée (elle pourrait revenir lors d’une mise à jour ultérieure)

Copier du texte d’une image à un autre endroit est désormais possible par glisser-déposer, de la même manière que nous pouvons copier un objet d’une image pour le partager avec d’autres. Cependant, il n’est pas disponible pour tous les utilisateurs pour le moment.

Plusieurs corrections de bogues

Comme il s’agit de la première version bêta publique, l’objectif principal de cette mise à jour est les corrections de bogues pour la version publique.

Si vous avez un iPhone ou un iPad éligible, vous pouvez installer le profil bêta public pour obtenir la première version bêta publique d’iOS 16. Si vous ne savez pas si votre appareil est éligible ou non, consultez notre article détaillé sur iOS 16. Le processus pour obtenir la version bêta publique d’iOS 16 est le même que pour les autres versions majeures d’iOS. Tout d’abord, vous devez télécharger et installer le profil bêta public sur votre appareil à partir de la page bêta officielle puis vérifiez la mise à jour en allant sur Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

Avant de mettre à jour votre iPhone vers la version bêta publique d’iOS 16 ou votre iPad vers la version bêta publique d’iPadOS 16, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde complète de votre appareil afin que si vous souhaitez revenir à iOS 15, vous puissiez récupérer vos données. Assurez-vous également que vous disposez de suffisamment d’espace disponible sur votre appareil et qu’il est suffisamment chargé.

