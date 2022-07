Apple lance la première bêta publique de watchOS 9

La première bêta publique de watchOS 9 est dehors! Oui, tout le monde peut mettre à jour le nouveau watchOS 9 en rejoignant le programme bêta public. Après avoir testé trois versions bêta dans le programme de développement, Apple élimine la première version bêta publique de watchOS 9. La première version bêta publique est basée sur la troisième version bêta de développement de la semaine dernière. De toute évidence, la mise à niveau contient toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles sur watchOS 9, alors lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour bêta publique de watchOS 9.

Si vous n’êtes pas un développeur bêta enregistré, mais que vous souhaitez toujours installer la nouvelle version bêta de watchOS 9, vous pouvez maintenant le faire en rejoignant le programme de test bêta public d’Apple. Après avoir rejoint le programme bêta public, vous recevrez la mise à jour majeure en direct, la mise à jour bêta publique de watchOS 9 pèse autour 1,6 Go en taille, oui, il nécessite plus de données par rapport aux mises à niveau incrémentielles.

Apple dépose la première mise à jour bêta publique de watchOS 9 sur l’Apple Watch avec un 20R5316f numéro de construction. De toute évidence, le nouveau logiciel est mis en ligne pour Apple Watch Series 4 et les modèles plus récents avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Non seulement la version bêta de watchOS 9, mais Apple a également publié la version bêta publique d’iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16 et macOS Ventura.

En passant aux fonctionnalités et aux modifications, la troisième version bêta de watchOS 9 abrite une application d’entraînement mise à jour. La nouvelle application d’entraînement propose des entraînements personnalisés et des améliorations pour les coureurs, les nageurs et les triathlètes. En dehors de cela, nous pouvons nous attendre à des améliorations à l’échelle du système avec cette mise à jour.

La dernière version de watchOS propose une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment quatre nouveaux cadrans de montre, une application Enhanced Workout, une nouvelle application Medications, l’historique Afib, une confidentialité améliorée, etc. Vous pouvez consulter la liste complète des fonctionnalités en vous rendant sur cette page.

Si vous possédez Apple Watch et que vous souhaitez mettre à jour votre montre vers la version bêta publique de watchOS 9, vous pouvez vous diriger vers cette page (Site Web du programme de test bêta d’Apple) et inscrivez-vous à la version bêta publique, une fois terminé, configurez le profil, puis vous recevrez la nouvelle mise à jour en direct, que vous pourrez installer ultérieurement sur votre montre à partir de l’application Apple Watch à partir de iPhone > Général > Mise à jour logicielle.

La mise à jour bêta publique de watchOS 9 va maintenant être téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Et une fois le processus d’installation terminé, votre montre redémarrera. Une fois que tout est fait, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

Vous aimerez peut-être aussi – 18 fonds d’écran sympas pour iPhone 12 et 13 – YMWC 6

Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Suite