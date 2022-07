Les casques Apple et Meta seront équipés de l’écran MicroOLED de Samsung

Apple et Meta auraient demandé à Samsung Display de produire un écran MicroOLED pour leurs prochains casques AR/VR. En revanche, le constructeur sud-coréen a évité de fabriquer cette technologie d’écran en raison de la faible rentabilité attendue.

Les informations partagées par L’élec spectacles que non seulement Apple et Meta sont prêts à payer pour un panneau MicroOLED sur leurs casques, mais que la société mère de Samsung Display, Samsung Electronics, souhaite également utiliser cette technologie.

Comme expliqué par la publication, le panneau MicroOLED utilise des matériaux organiques qui sont déposés sur un substrat de silicium au lieu d’un substrat de verre. Cette technologie est destinée aux appareils AR/VR

Jusqu’à présent, Samsung Display avait quelques chercheurs travaillant sur MicroOLED et n’y prêtait pas beaucoup d’attention, ont indiqué des sources. En effet, le marché des casques AR et VR est actuellement très petit alors que les panneaux d’affichage utilisés sont beaucoup plus petits que ceux des smartphones.